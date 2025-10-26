El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ohana Álvarez, Favila Díaz, Íñigo Díaz, Lucía Carballeira, Claudia Sastre, Andrea Rosu, Pablo Rodríguez, Jonás Martínez y Pelayo García nuevos integrantes de la directiva de la asociación Sonofe M. V.

Nueve jóvenes de Noreña se hacen cargo de la sociedad de festejos

El Ayuntamiento llevaba veinte años haciéndose cargo de los festejos del Ecce Homo, ante la falta de vecinos que quisiesen liderar Sonofe

Marta Varela

Noreña

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:52

Comenta

Sonofe, la sociedad de festejos de Noreña, tiene futuro. Como si de un nuevo milagro del Ecce Homo se tratase, nueve jóvenes de la ... villa chacinera han dado un paso al frente para hacerse cargo de los festejos de la villa. Por delante, algo menos de un año de intenso trabajo para imprimir cambios y mejoras a la gran cita de Noreña, los festejos del Ecce Homo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

