Nueve jóvenes de Noreña se hacen cargo de la sociedad de festejos

Sonofe, la sociedad de festejos de Noreña, tiene futuro. Como si de un nuevo milagro del Ecce Homo se tratase, nueve jóvenes de la ... villa chacinera han dado un paso al frente para hacerse cargo de los festejos de la villa. Por delante, algo menos de un año de intenso trabajo para imprimir cambios y mejoras a la gran cita de Noreña, los festejos del Ecce Homo.

«Hace tiempo que este traspaso tenía que haberse realizado. Sonofe no tendría que depender del Ayuntamiento pero no había relevo», explicaba la concejal de Festejos de Noreña y hasta ahora presidenta de Sonofe, María Luisa Fonseca, la llegada de la nueva directiva formada por Yohana Álvarez, Favila Díaz, Íñigo Díaz, Lucía Carballeira, Claudia Sastre, Andrea Rosu, Pablo Rodríguez, Jonás Martínez y Pelayo García.

«Fueron ellos los que llegaron al Ayuntamiento con la intención de hacerse cargo de Sonofe. Desde el primer momento estuvimos de acuerdo y ya estamos inmersos en todos los trámites administrativos para completar el proceso y que se pongan a trabajar», destacaba Fonseca. «Lo tienen todo muy claro, y con unas ganas de trabajar que sorprende, con ellos Noreña gana, esperamos que todos los vecinos les apoyen», añadía.

Al frente de este grupo de jóvenes esta Lucía Carballeira, que desveló que «damos el paso porque creemos que los festejos necesitan un cambio, para darles un aire fresco».

Implicación

«Somos todos vecinos de Noreña y esperamos que ahora que los festejos se desvinculan del Ayuntamiento haya gente con ganas de colaborar y de implicarse, al no existir ninguna vinculación política que podía ser un hándicap», explicó. Todos tenían claro que había llegado la hora de dar el paso, si bien el Ecce Homo es la principal fiesta, su intención «es organizar algo más a lo largo del año». En este sentido, otras de las integrantes de la nueva junta directiva, Claudia Sastre, explicó que «esperamos impulsar las carrozas, la merienda, y el baile del Caldo, devolverles protagonismo y que sean actividades ligadas a los vecinos y así aumente la participación». Se busca que esa fiesta «sea algo para todas las edades, convertir el lunes como una jornada atractiva para todas las edades. Un día de conciliación». Fonseca recordó como el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de Sonofe ante la falta de una directiva que impulsase los festejos del Ecce Homo.

Ahora «vuelve a depender de los vecinos como siempre debió ser». «Les ayudaremos en todo lo que necesiten, porque sabemos que da mucho trabajo», garantizó Fonseca. «Les deseamos toda la suerte del mundo, aunque con las ganas que tiene de trabajar van a ser capaces de ofrecer grandes fiestas», añadió.