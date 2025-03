Ovidio Zapico dice que el proceso para abrir Costco será «complejo» y el alcalde de Siero replica: «Complejo es lograr la paz entre Ucrania y Rusia»

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se refirió este martes, en sede parlamentaria, a la posible implantación de ... un nuevo hipermercado de la firma americana Costco en el polígono industrial de Bobes, en Siero. «Voy a ser cauto porque, a través de la ley de proyectos estratégicos, se va a iniciar un proceso de instalación o no, que va a ser, sin duda, un proceso muy complejo». El responsable regional incidió en que tienen que incorporarse al expediente de tramitación «una serie de informes elaborados por la agencia Sekuens que tienen que hacer referencia a cuestiones de diferente índole», como sociales, laborales, ambientales, urbanísticas, de ordenación del territorio o de afecciones a terceros.

«Complejo es alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. ¿Pero que se abra una tienda? Debería ser lo más sencillo del mundo. Así nos va», respondía también el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'.

Zapico respondía, de este modo, a una pregunta de la diputada Covadonga Tomé, quien también criticó la implantación de «un supermercado» en un área industrial que se creó, precisamente, para desarrollar nueva industria. Aseguró que el proyecto de Costco no cumple ninguna de las seis condiciones fijadas en la citada ley de proyectos estratégicos: «No es una inversión industrial ni de servicios avanzados; no es una actividad económica novedosa; no aporta valor añadido a la ya existente red del comercio minorista; y no colabora con la transformación ecológica de la economía asturiana. No hace nada para ser reconocido como un proyecto estratégico», sentenció.

Tomé dijo que, en puntos como la transición hacia la neutralidad climática, Costco está en las antípodas: «Difícilmente es compatible con la movilidad sostenible si hablamos de llevar a cientos de personas a comprar fuera de los núcleos de población». En cuanto a la creación de empleo, «es un proyecto que afecta gravemente al tejido económico del pequeño comercio, abocando a la pérdida de puestos de trabajo e, incluso, a los cierres».

Se espera que, a finales de este mes, la empresa presente al Principado la propuesta para ser declarada estratégica con los argumentos de que se van a crear más de 200 empleos, pudiendo llegar hasta los 260, y se va a invertir unos cuarenta millones de euros.

«Si el debate de algunos políticos y sindicatos es que no se haga una inversión de este tipo, me da mucha pena. Tendría que ser un trámite normal y rutinario. Pide licencia, se implanta, paga sus impuestos, genera empleo y se da una opción de compra más», manifestó el alcalde sierense.

El regidor manifestó que «a tenor de los debates se puede medir la capacidad de quienes nos dirigen», dijo criticándolos agriamente a la clase política. «O de quienes nos representan».