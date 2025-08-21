Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen» El alcalde de Siero presenta la nueva figura y desvela que tiene una petición en firme para colocar en Viella a Papá Pitufo

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', presenta a Pitufa Ferroviaria en el lugar donde se va a colocar en El Berrón, junto a la edil de Educación, Eva Iglesias, y varias componentes de la Asociación de Jóvenes de la localidad, Laura Díaz, Alba Gómez y Naiara García .

Alejandro Fuente Siero Jueves, 21 de agosto 2025, 18:51 Comenta Compartir

Será el elemento que remate las obras de mejora y de urbanización de la avenida de Oviedo hacia la carretera nacional 634 en El Berrón, con una inversión de 900.000 euros. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', quiso crear expectación anunciando que sería con una nueva figura de la gran familia pitufa, la tercera del concejo. Pero, ¿con qué rol? Lo desveló este jueves: Pitufa Ferroviaria, con su gorro, su silbato y el banderín rojo.

Ampliar Diseño de la figura para la localidad de origen ferroviario.

La idea surgió de la Asociación de Jóvenes de El Berrón. Su presidenta es Laura Díaz: «Nos organizamos para recuperar las fiestas de la localidad, para recuperar la tradición. Y en una de las reuniones que tuvimos surgió la idea del pitufo. Elegimos este diseño porque se centra en el origen de El Berrón, una población ferroviaria. Nos pareció divertido y diferente», explicó. No temen desde el colectivo que vaya a generar rechazo, como ocurre en La Pola con la Karateca: «Nos representa». El alcalde quiso aclarar, no obstante, que no quiere trasladar la responsabilidad de colocar una nueva pitufa en esta localidad a este grupo de jóvenes: «Es mía y del equipo de gobierno que dirijo. Nos parece que fue una petición razonable. No sabemos si gusta a una mayoría o no. Pero no vamos a hacer un referéndum. Para esto están las elecciones cada cuatro años, y es suficiente. No tenemos problema en adoptar decisiones y en asumir las responsabilidades». Es más, reveló que tiene una petición en firme para colocar a Papá Pitufo en Viella.

«Quería un gran Hulk»

Todo empezó, rememoraba el regidor, con una «ocurrencia mía». Se refería a la figura de Pitufo Gruñón que da la bienvenida en Lugones. «Con algunas acierto, con otras no. Pero me pareció algo divertido y original». La idea, señalaba, se encontraba entonces dentro de la filosofía del equipo de gobierno de convertir los espacios públicos en entornos agradables.

«Arranca una sonrisa a las personas que por allí pasan». ¿Pudo ser otro personaje? Sí, admitía el socialista. Se intentó con la Marvel y con los Simpson; «quise un Hulk gigante y, después, un Homer», pero no se logró. Dio la circunstancia de que el Ayuntamiento suscribió un convenio con Los Pitufos en marzo de 2023 para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. «Con ello podemos colocar estas figuras en las calles».

«Creo que va a quedar muy bien y no va a quitar la identidad de nadie», afirmó el regidor. Lo importante, quiso destacar, es el cambio urbanístico que se está produciendo en las poblaciones de Siero, tanto en Lugones como en La Pola y, ahora, en El Berrón: «Sólo invito a que vean el cambio que se produce».

Adjudicada la figura para La Pola: «A Pitufina no le podemos poner huevos por una razón obvia» Pitufa Karateca, la figura que se va a colocar en la entrada de Pola de Siero por la rotonda de Ferrera (desde la autovía minera), ya está adjudicada. ¿Su coste? 35.000 euros. Ante la polémica generada, el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', lo tiene claro: «No va contra nadie; ni contra la tradición ni contra la cultura. Es un debate absurdo. Estamos orgullosos de nuestras tradiciones y las conservamos, pero también estamos comprometidos con el futuro y el progreso». Y quiso lanzar un mensaje «a quienes generan controversia», en alusión al PP y su campaña de recogida de firmas contra la figura y a favor de colocar en su lugar una imagen que haga referencia a una de las fiestas más tradicionales de La Pola, los Güevos Pintos: «A día de hoy, nadie nos lo ha pedido. Y si llega, se atenderá. Y a la Pitufina no le podemos poner huevos por una razón obvia, que también se barajó», dijo bromeando. Desde febrero de 2024 un gran Pitufo Gruñón recibe a vecinos y visitantes en Lugones: «Ha sido un grandísimo éxito mediático. La gente para a hacerse fotos. Y luego preguntaron que para cuándo la Pitufina. Creímos conveniente hacer una imagen similar en La Pola». El alcalde criticó a los populares –sin mencionarlos–: «Quienes crean enfrentamiento con todo es que tienen poca mentalidad ni capacidad para aportar».

Temas

Siero

Lugones

Viella