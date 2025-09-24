El Pleno de Siero aborda la situación de «crisis» de la Policía Local y la falta de un jefe del cuerpo

«Estamos en el municipio de Asturias con mayor incremento de la criminalidad, alcanzando una subida del 22,9% de las infracciones penales respecto al ... mismo periodo del año anterior», asegura Vox en Siero. Este porcentaje, se indica desde esta formación, «coloca a nuestro concejo, además, entre los cinco de España donde más ha crecido la delincuencia, un dato inadmisible que compromete la tranquilidad y el bienestar de los vecinos». Por ello, este grupo lleva este jueves una moción al Pleno reclamando reforzar el cuerpo de la Policía Local.

«Esta realidad se agrava por la situación interna de la Policía Local, un cuerpo esencial para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, que atraviesa una crisis sin precedentes». De contar con más de 50 agentes en 2019, «las previsiones apuntan a que en diciembre de 2025 quedarán menos de 20 efectivos, cifra claramente insuficiente para dar cobertura a los más de 50.000 habitantes del concejo», alerta Vox. «A ello se suma la falta de un jefe del cuerpo desde hace meses, lo que ha generado un vacío de mando que se está cubriendo de manera irregular, mediante la designación informal de agentes sin rango ni categoría suficiente», tal y como ya ha denunciado el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA).

Por todo ello, Vox traslada una serie de peticiones al Pleno, que pasan por la designación oficial de un jefe del cuerpo; «recuperar y convocar todas las plazas amortizadas en los últimos años, garantizando una plantilla estable, suficiente y acorde a las necesidades poblacionales y territoriales del concejo»; mejorar los medios materiales de los agentes; y reabrir las dependencias policiales cerradas, en particular las de Lugones, «con el fin de garantizar un servicio de proximidad que atienda de manera eficaz a los núcleos de población más dinámicos y con mayor concentración de vecinos».