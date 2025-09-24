El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía de Siero. A. F. G.

El Pleno de Siero aborda la situación de «crisis» de la Policía Local y la falta de un jefe del cuerpo

Vox pide reforzar el cuerpo ante el incremento de la delincuencia en el concejo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:44

«Estamos en el municipio de Asturias con mayor incremento de la criminalidad, alcanzando una subida del 22,9% de las infracciones penales respecto al ... mismo periodo del año anterior», asegura Vox en Siero. Este porcentaje, se indica desde esta formación, «coloca a nuestro concejo, además, entre los cinco de España donde más ha crecido la delincuencia, un dato inadmisible que compromete la tranquilidad y el bienestar de los vecinos». Por ello, este grupo lleva este jueves una moción al Pleno reclamando reforzar el cuerpo de la Policía Local.

