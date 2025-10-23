El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Podemos critica el nuevo aumento en el precio del comedor escolar en Siero

Para el colegio de La Fresneda el coste diario del menú es 4,05 euros mientras que para el resto de colegios de Siero, no gestionados por el Principado, es 5,17, afirma la edil Silvia Tárano

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:05

Podemos critica que el equipo de gobierno de Siero (PSOE), «con el apoyo de sus socios, ha votado en comisión informativa a favor ... de volver a subir el comedor escolar a todas las familias del concejo; en esta ocasión, un 4% más, tras el incremento, hace solo dos años, de un 30%».

