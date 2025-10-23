Podemos critica el nuevo aumento en el precio del comedor escolar en Siero

Podemos critica que el equipo de gobierno de Siero (PSOE), «con el apoyo de sus socios, ha votado en comisión informativa a favor ... de volver a subir el comedor escolar a todas las familias del concejo; en esta ocasión, un 4% más, tras el incremento, hace solo dos años, de un 30%».

De esta forma se establecerán tres precios en Siero. Para el colegio de La Fresneda el coste diario del menú es 4,05 euros mientras que para el resto de colegios de Siero, no gestionados por el Principado, es 5,17 euros. El colegio de El Cotayu en Santiago Arenas-Carbayín, gestionado por la Consejería de Educación, mantendrá los 4,5€ de coste.

La edil Silvia Tárano aseguró que «no puede ser que nos estemos gastando miles de euros en viajes a Israel, con constructores a Málaga o incluso en promociones de equipos de fútbol y fiestas de otros concejos y, sin embargo, siempre se exija a las familias un mayor esfuerzo. Esto castiga a las rentas medias que no acceden a las ayudas, pero tampoco tienen margen económico para poder seguir haciendo frente a las continuas subidas, a las que hay que sumar las del 22% del agua y del 40% en la basura».

Podemos considera que la gestión de las privatizaciones que realiza el equipo de gobierno, junto a la eliminación de las cocinas en casi todos los colegios, salvo La Fresneda, «demuestra la nefasta política realizada; subidas generalizadas, una única empresa presentada a la licitación y las quejas de las familias son motivos más que de sobra para que en Siero se apueste por la calidad y se dote de cocina a los colegios, con personal estable y productos de calidad».