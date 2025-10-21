Podemos critica el urbanismo «a la carta» del alcalde de Siero

Podemos Siero alerta del uso excesivo de planes parciales que está llevando a cabo el equipo de gobierno, del PSOE, tras cancelar el ... pasado mes de marzo la revisión global del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, lo que se está traduciendo «en modificaciones a la carta para ciertas constructoras».

«Cambiar la catalogación del suelo en Lugones, La Pola Siero y La Fresneda o convertir bajos comerciales en viviendas son algunos de los planes que el gobierno de Siero, junto a sus socios, está llevando a cabo sin dar ningún tipo de información a la oposición; exigimos que se deje de abusar de la aprobación de planes parciales y se termine la modificación del Plan General», reivindica la edil Silvia Tárano.

Explica que el nuevo PGOU de Siero estaba listo para su aprobación, tras 9 años de trabajo y cientos de miles de euros invertidos, cuando el alcalde (el socialista Ángel García, 'Cepi') lo canceló alegando «que era mucho más restrictivo». Tárano apunta a que «la razón real de que sea más restrictivo es la falta de infraestructuras de agua que puedan garantizar el suministro y por la necesidad de hacer el urbanismo menos agresivo con el medio ambiente».

En cuanto a la vivienda de protección anunciada en La Pola Siero, la edil asegura que no es la solución al problema. «Los actuales pisos de protección autonómica que se pretenden hacer en la localidad ya han salido a la venta por un precio superior al del mercado libre», añadió`.