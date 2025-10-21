El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil de Podemos, Silvia Tárano, con el portavoz de la formación, Gustavo Forcelledo. E. C.

Podemos critica el urbanismo «a la carta» del alcalde de Siero

«Los actuales pisos de protección autonómica que se pretenden hacer en La Pola ya han salido a la venta por un precio superior al del mercado libre»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 21 de octubre 2025, 20:08

Comenta

Podemos Siero alerta del uso excesivo de planes parciales que está llevando a cabo el equipo de gobierno, del PSOE, tras cancelar el ... pasado mes de marzo la revisión global del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, lo que se está traduciendo «en modificaciones a la carta para ciertas constructoras».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  7. 7 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  8. 8 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Podemos critica el urbanismo «a la carta» del alcalde de Siero

Podemos critica el urbanismo «a la carta» del alcalde de Siero