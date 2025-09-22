El PP critica que «las disputas internas» del Gobierno regional frenen la inversión de Costco

El Partido Popular de Asturias expresó, este lunes, su «decepción por cómo el Gobierno regional está convirtiendo la ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado (Pier) ... en un instrumento para el debate político». El diputado en la Junta General, Andrés Ruiz, manifestó que «es triste ver cómo una ley que nació para agilizar grandes proyectos ha pasado a ser una fuente de disputa partidista en el seno del Gobierno asturiano, el cual paraliza proyectos como el de Costco en Siero por las diferencias que existen entre Adrián Barbón (el presidente del Principado) y su socio minoritario de Convocatoria por Asturias-IU».

El parlamentario popular asegura, además, que «no sólo se trata de este proyecto, sino de la credibilidad de nuestra administración a la hora de atraer inversiones, ya que parece que al Gobierno asturiano no le sirve la legislación que ellos mismos aprobaron para agilizar este tipo de planes, sino que previamente necesitan abrir un debate ideológico con su socio de Gobierno para ver si es necesario o no aprobarlos».

El popular manifiesta que «esto también afecta a otras cuestiones clave para nuestra economía, como en el caso de las inversiones en el sector de la defensa. De lo que no quieren darse cuenta desde el equipo de Barbón es que es sumamente complicado atraer inversiones privadas al mismo tiempo que gobiernan con una coalición populista que tiene alergia a la libertad económica».

El PP se queja de que «numerosos actores de la economía y de la política asturiana han mostrado su perplejidad ante el hecho de que se paralice una inversión de 50 millones de euros que generará más de 250 empleos, sobrepasando de largo los límites marcados en la ley de Proyectos Estratégicos».

Por último, se quiso advertir de que, «si el Principado de Asturias resuelve en contra de esta inversión, dañará fuertemente la credibilidad de una ley que nació para agilizar la tramitación de grandes proyectos y no para que los políticos debatamos si una gran inversión entra o no dentro de nuestros cánones ideológicos».

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado (Sekuens) recoge alegaciones –hasta el próximo 16 de octubre– al plan por el que la firma opta a ser declarada proyecto de interés estratégico. Sortearía así las actuales directrices sectoriales de comercio que impiden su instalación en el polígono industrial de Bobes.

La propuesta

Los argumentos de la multinacional para defender su implantación son ya de sobra conocidos: la citada inversión y la creación de empleos, la ocupación de una parcela de suelo público en el macropolígono sierense, la instalación de una gasolinera (común en todos sus establecimientos), el nuevo modelo de negocio que se propone para la región –se trata de un club de compras, hay que pagar una cuota anual para poder acceder– o el «respeto a nuestros proveedores».

De este modo, la compañía se posiciona como «una plataforma de promoción y exportación del producto local y nacional. Estudia los productos locales para exportarlos a otros mercados internacionales y así venderlos en sus establecimientos».

La propuesta es construir un establecimiento de casi 15.000 metros cuadrados, con la citada gasolinera –con 16 surtidores– y un aparcamiento con capacidad para más de 820 plazas. La multinacional defiende que con su implantación hay una generación o ampliación de valor añadido y mejora de la competitividad. «Costco es un operador que se caracteriza por ofrecer artículos de máxima calidad al mejor precio. Es capaz de hacerlo por su modelo único de membresía, usando los ingresos derivados de ella para reducir los precios. Ello supone que el proyecto traerá consigo una oferta novedosa y singular dentro del sector 'retail' y una mejora competitiva en el mercado que redundará en el beneficio del consumidor final».