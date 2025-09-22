El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del diseño del híper de Costco propuesto para Siero. E. C.

El PP critica que «las disputas internas» del Gobierno regional frenen la inversión de Costco

El diputado Andrés Ruiz alerta de que si se frustra su implantación «se dañará fuertemente la credibilidad de la ley de Proyectos Estratégicos»

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:52

El Partido Popular de Asturias expresó, este lunes, su «decepción por cómo el Gobierno regional está convirtiendo la ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado (Pier) ... en un instrumento para el debate político». El diputado en la Junta General, Andrés Ruiz, manifestó que «es triste ver cómo una ley que nació para agilizar grandes proyectos ha pasado a ser una fuente de disputa partidista en el seno del Gobierno asturiano, el cual paraliza proyectos como el de Costco en Siero por las diferencias que existen entre Adrián Barbón (el presidente del Principado) y su socio minoritario de Convocatoria por Asturias-IU».

