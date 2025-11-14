El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz del PP en Siero, Juan Luis Berros, en la calle Santa Ana, en el centro de La Pola. E. C.

El PP denuncia la supresión de 40 plazas de aparcamiento en pleno centro de Pola de Siero

El edil Juan Luis Berros critica que no se hayan dispuesto alternativas de estacionamiento y que se quiera beneficiar a la empresa de la zona azul

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Siero, Juan Luis Berros, calificó de «nuevo fraude y engaño» del alcalde, el socialista Ángel ... García, 'Cepi', el anuncio realizado hace un par de semanas de la prohibición de aparcar en la calle Santa Ana de La Pola «con avisos de sanciones»«.

