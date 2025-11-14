El PP denuncia la supresión de 40 plazas de aparcamiento en pleno centro de Pola de Siero

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Siero, Juan Luis Berros, calificó de «nuevo fraude y engaño» del alcalde, el socialista Ángel ... García, 'Cepi', el anuncio realizado hace un par de semanas de la prohibición de aparcar en la calle Santa Ana de La Pola «con avisos de sanciones»«.

Berros acusa al regidor de suprimir con su decisión más de 40 plazas de aparcamiento en una zona céntrica de la villa, en las inmediaciones de la plaza de Les Campes, «y hacerlo sin crear otras alternativas». «O existe una falta de estrategia en la política de estacionamiento en toda la localidad o, lo que sería aún peor, hay una estrategia perfectamente planificada para favorecer a la adjudicataria de la zona azul ampliada, evitando el fiasco que supone ya el aparcamiento disuasorio de la zona de la Venta La Uña», apuntó el concejal.

En este sentido, Berros apunta a que dicho espacio destinado al estacionamiento gratuito de vehículos, hasta que no entre en vigor el contrato de concesión de la explotación de tal zona, no se llega a utilizar en su totalidad. «Esto augura que cuando haya que abonar el correspondiente pago será aún peor, impidiendo no sólo la justificación del gasto anual de casi 60.000 euros al año que ha comprometido el alcalde durante los próximos diez años, sino también el no solucionar el grave problema de aparcamiento que sufrimos en La Pola«.

Para Berros, la eliminación de más plazas de aparcamiento en La Pola «sirven únicamente para desplazar a otras ubicaciones de la villa las plazas de estacionamiento, como la calle La Quinta, sin contar con las consecuencias que esta decisión causaría cuando, tarde o temprano, se haga efectiva o aumente la zona de bajas emisiones», un objetivo que «está en la agenda del equipo de gobierno». También señala Berros la posibilidad de que esta acción pueda estar vinculada a la promesa electoral socialista de peatonalizar varias calles del centro. De ser así, añade, «sería una auténtica desgracia, incluida la económica para el comercio».

Por último, Berros también ha criticado la falta de facilidades ofrecidas a los vecinos de La Pola para el uso del transporte público, «porque desde el propio Ayuntamiento se descarta la implantación de un transporte público adecuado del que sí disfrutan otros concejos asturianos».

Tramitación

El Ayuntamiento ha licitado el contrato de la nueva zona azul; se prevé que el proceso pueda estar culminado en un plazo de cinco meses. Mientras tanto, se prorroga la actual concesión, cuya vinculación contractual vencía este mes. Según el pliego de prescripciones técnicas, el Consistorio calcula que el valor del contrato sea de casi cuatro millones de euros en un periodo de cinco años.