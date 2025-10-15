Siero inicia la contratación de la nueva zona azul, con un valor de casi cuatro millones en un lustro

El Ayuntamiento de Siero acaba de licitar el contrato de la nueva zona azul; se prevé que el proceso pueda estar culminado en ... un plazo de cinco meses. Mientras tanto, explicó este miércoles el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', se prorroga la actual concesión, cuya vinculación contractual vencía este mes. Según el pliego de prescripciones técnicas, el Consistorio calcula que el valor del contrato sea de casi cuatro millones de euros en un periodo de cinco años. «El adjudicatario se compromete a satisfacer un canon variable mínimo anual del 5% de los ingresos (sin IVA)».

En el documento se detalla que la empresa que asuma la gestión de la zona azul dispondrá de la regulación y del cobro por estacionamiento en un total de 973 plazas: 253 plazas en Lugones y 405 en La Pola. Se incluyen las nuevas 151 del aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel de Lugones y las 164 de la nueva superficie habilitada en el extremo de la calle Florencio Rodríguez, cerca ya de las piscinas de La Pola. También, como novedad, se incluye la zona junto al centro de salud poleso.

«El Ayuntamiento tendrá la facultad de aumentar o disminuir la cuantía de plazas y zonas a regular objeto del contrato, siempre que se notifique al contratista las altas o bajas que incorporará a su programa de trabajo, y en las condiciones establecidas en el presente pliego», se señala en la documentación. Y es que, se apunta, se prevé «el incremento de plazas de hasta el 20% sobre el total inicialmente previsto del contrato« en lo que dure la concesión, pero sin especificar.

El máximo para estacionar un coche en la zona azul –excluidos los aparcamientos disuasorios– es de 150 minutos al día. Las tarifas quedan de la siguiente manera: la primera media hora es gratis, la gran novedad defendida por el equipo de gobierno; tras este tiempo de gracia, los siguientes treinta minutos suben hasta los 35 céntimos; la hora, 90; el bono mensual en los estacionamientos disuasorios se fija en 30 euros sin tener asegurada la plaza, y 1,5, el precio por día completo; la anulación de la multa es de 3,5 euros.

Ordenanza

La ordenanza para regular esta zona azul se aprobó en Pleno el pasado agosto con la mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (población que no tiene estacionamiento regulado). El alcalde dijo entonces que se trata de una norma «innovadora», ya que es la única de la región con la primera media hora gratuita. El resto de grupos de la oposición no ahorró en calificativos negativos: «Se consuma un auténtico atraco a la ciudadanía tras meses de engaños», afirmó la portavoz de Podemos, Silvia Tárano; el de Vox, Josué Velasco, recordó que el regidor hace diez años estaba en contra de la zona azul, «es una traición a sus vecinos»; la edil de IU, Tere Álvarez, calificó la ordenanza de «chapuza»; y el portavoz del PP, Juan Luis Berros, aseguró que la regulación «desprecia a los residentes» y es «un expolio».

Ante las quejas y la polémica suscitada, el regidor dijo que lo más fácil para el equipo de gobierno –y lo más políticamente rentable– era dejar todo el concejo con zona blanca; «algo que se meditó». Pero la acción de gobierno, señaló, implica tomar decisiones «en beneficio de la ciudadanía», argumentando que sin zona azul sería prácticamente imposible estacionar un vehículo en La Pola o Lugones para hacer una compra o realizar una gestión.