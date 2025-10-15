El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una usuaria de la zona azul echa monedas en La Pola A. F. G.

Siero inicia la contratación de la nueva zona azul, con un valor de casi cuatro millones en un lustro

Estarán reguladas un total de 973 plazas en Lugones y La Pola y se prevé que esta cifra aumente en un 20%

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:01

El Ayuntamiento de Siero acaba de licitar el contrato de la nueva zona azul; se prevé que el proceso pueda estar culminado en ... un plazo de cinco meses. Mientras tanto, explicó este miércoles el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', se prorroga la actual concesión, cuya vinculación contractual vencía este mes. Según el pliego de prescripciones técnicas, el Consistorio calcula que el valor del contrato sea de casi cuatro millones de euros en un periodo de cinco años. «El adjudicatario se compromete a satisfacer un canon variable mínimo anual del 5% de los ingresos (sin IVA)».

