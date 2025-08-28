El Pleno de Siero aprueba la «innovadora» zona azul, que la oposición califica de «atraco»

Fue uno de los puntos centrales del Pleno ordinario del Ayuntamiento de Siero celebrado este jueves: la nueva ordenanza de la zona azul ... salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE con el apoyo de la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (población que no tiene estacionamiento regulado). El alcalde, Ángel García, 'Cepi', dijo que se trata de una norma «innovadora», ya que es la única de la región con la primera media hora gratuita. El resto de grupos de la oposición no ahorró en calificativos negativos: «Se consuma un auténtico atraco a la ciudadanía tras meses de engaños», afirmó la portavoz de Podemos, Silvia Tárano; el de Vox, Josué Velasco, recordó que el regidor hace diez años estaba en contra de la zona azul, «es una traición a sus vecinos»; la edil de IU, Tere Álvarez, calificó la ordenanza de «chapuza»; y el portavoz del PP, Juan Luis Berros, dijo que la regulación «desprecia a los residentes» y es «un expolio».

Más en detalle, el alcalde quiso destacar las bondades de la nueva regulación, como la citada media hora gratuita y los abonos diarios (1,5 euros) o mensuales (30) para los dos aparcamientos disuasorios –uno en La Pola, el nuevo junto al auditorio, y el de la calle Santa Isabel de Lugones– sin límite de tiempo. También se incorpora a la zona azul el estacionamiento del centro de salud poleso para facilitar la rotación de vehículos, ya que es prácticamente imposible aparcar en esta zona para acudir a consulta. La tarifa pasa de 60 a 90 céntimos para compensar la pérdida de esa primera media hora gratis, «ya que la regulación tiene que equilibrar costes con ingresos».

Ante las quejas y la polémica suscitada, el regidor dijo que lo más fácil para el equipo de gobierno –y lo más políticamente rentable– era dejar todo el concejo con zona blanca; «algo que se meditó». Pero la acción de gobierno, señaló, implica tomar decisiones «en beneficio de la ciudadanía», argumentando que sin zona azul sería prácticamente imposible estacionar un vehículo en La Pola o Lugones para hacer una compra o realizar una gestión. El propio informe municipal al respecto indica que, en la actualidad, se tarda unos 20 minutos en encontrar un espacio libre.

Una de las principales quejas de la oposición, además de la ampliación de la zona azul, es el abono para los aparcamientos disuasorios. El motivo se centra en que el Ayuntamiento puede vender esos permisos mensuales sin que el usuario tenga garantizado un espacio para estacionar. «No se asegura una prestación debida cuando se paga por ello», criticó Berros.

«Iré contra usted»

Hubo más puntos y, algunos de ellos, controvertidos. Uno de los primeros enfrentamientos entre el alcalde y Berros se centró en el reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar una serie de facturas. 'Cepi' dijo que se trata de una obligación legal, ya que son servicios prestados al Ayuntamiento. «Hay situaciones en las que vence un contrato y no ha dado tiempo a que entre en vigor el siguiente; en ese periodo se prosigue con el servicio y hay que pagarlo. Es algo habitual».

El portavoz del PP dice entender esa situación, pero que tiene que haber una responsabilidad –de un funcionario o de un político– por esos periodos en los que se paga sin un contrato en vigor. «Estamos hablando de abonos de 150.000 euros y habrá más». Berros apuntó a que el equipo de gobierno local debe iniciar un expediente para analizar esta situación: «De lo contrario, iré a por usted». El regidor, tajante, ya le dijo que no iba a investigar la situación.

Y otro de los enfrentamientos que se vivió fue con un punto relacionado con la petición del PP de mejorar el servicio de recogida de poda. El alcalde quiso evidenciar lo que para él era una incongruencia, ya que se pide ampliar esta prestación «pero a la vez se vota en contra de la subida de la tasa». Por eso, introdujo en la moción una modificación 'trampa'. Tras cinco minutos de receso, el PSOE presentó el escrito en el que se pedía analizar la petición de los populares con el gasto que conllevaría para subir la tasa; esa modificación recibió el voto en contra del PP, y no salió adelante porque el propio PSOE se abstuvo. La moción original tampoco salió adelante.