Una vecina de La Pola saca un tique de la zona azul. A. F. G.

El Pleno de Siero aprueba la «innovadora» zona azul, que la oposición califica de «atraco»

El alcalde, Ángel García, defiende la gratuidad de los primeros 30 minutos de estacionamiento y los abonos para los aparcamientos disuasorios

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:30

Fue uno de los puntos centrales del Pleno ordinario del Ayuntamiento de Siero celebrado este jueves: la nueva ordenanza de la zona azul ... salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE con el apoyo de la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (población que no tiene estacionamiento regulado). El alcalde, Ángel García, 'Cepi', dijo que se trata de una norma «innovadora», ya que es la única de la región con la primera media hora gratuita. El resto de grupos de la oposición no ahorró en calificativos negativos: «Se consuma un auténtico atraco a la ciudadanía tras meses de engaños», afirmó la portavoz de Podemos, Silvia Tárano; el de Vox, Josué Velasco, recordó que el regidor hace diez años estaba en contra de la zona azul, «es una traición a sus vecinos»; la edil de IU, Tere Álvarez, calificó la ordenanza de «chapuza»; y el portavoz del PP, Juan Luis Berros, dijo que la regulación «desprecia a los residentes» y es «un expolio».

