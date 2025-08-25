El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nuevo aparcamiento disuasorio de La Pola, en el extremo de Florencio Rodríguez, junto al auditorio, pintado ya con las líneas azules. A. F. G.

La zona azul de Siero incluirá 30 minutos gratis en los aparcamientos disuasorios

Podemos critica que se quiera aplicar el abono de 30 euros al mes para estacionar en estas zonas ya que cree que impedirá la rotación de vehículos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:43

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) prosigue con la tramitación para la próxima entrada en vigor de la nueva ordenanza que reglamenta la ... zona azul –el estacionamiento regulado de vehículos– en el concejo, en las dos principales poblaciones, en La Pola y Lugones. Este lunes se celebró una comisión y se pusieron sobre la mesa las propuestas sin muchos cambios respecto a la inicial. Así, fue la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, la primera en mostrar su rechazo frontal. Esta formación insta al equipo de gobierno a detener la aprobación de esta norma y advierte de que, «con la excusa de incorporar 30 minutos gratis, convertirá los aparcamientos disuasorios en zonas de estacionamiento al aire libre de pago».

