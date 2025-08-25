La zona azul de Siero incluirá 30 minutos gratis en los aparcamientos disuasorios

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) prosigue con la tramitación para la próxima entrada en vigor de la nueva ordenanza que reglamenta la ... zona azul –el estacionamiento regulado de vehículos– en el concejo, en las dos principales poblaciones, en La Pola y Lugones. Este lunes se celebró una comisión y se pusieron sobre la mesa las propuestas sin muchos cambios respecto a la inicial. Así, fue la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, la primera en mostrar su rechazo frontal. Esta formación insta al equipo de gobierno a detener la aprobación de esta norma y advierte de que, «con la excusa de incorporar 30 minutos gratis, convertirá los aparcamientos disuasorios en zonas de estacionamiento al aire libre de pago».

«Llevamos años pidiendo una zona azul gratuita para las personas con tarjeta de movilidad reducida y una zona en el centro de La Pola y Lugones con un periodo gratuito limitado en el tiempo solo para ciertas plazas. De esta forma, se mantendría el equilibrio entre zonas de alta rotación y zonas que necesitan quienes viven y trabajan en Siero para estacionar sus coches», defiende la edil de Podemos.

La concejal adelantó otra de las medidas con las que la formación no está de acuerdo. «Se establece que por 30 euros al mes se podrá aparcar sin necesidad de mover el vehículo, lo que puede provocar que haya más vehículos con derecho a estacionar sin límite que plazas disponibles».

Asimismo, Tárano detalla que la propuesta presentada por el PSOE conlleva que la tarifa pase de 60 céntimos a 90 la hora, como ya informó EL COMERCIO, e incide en que «aunque se regalen 30 minutos, el precio para 150 es el mismo que antes, esto significa que quien aparque para acudir a servicios como consultas de salud, asesoramiento o gestiones personales acabará pagando lo mismo que antes e incluso en las estancias pequeñas, ya que a pesar del periodo gratuito, si se quiere estar 35 minutos se pagará lo mismo al subir de 20 céntimos a 35 el mínimo a pagar», añadió.

En este sentido, la portavoz de Podemos lamenta que el aparcamiento del centro de salud de La Pola pase a ser de pago –algo que pedían los propios usuarios para propiciar la rotación por la imposibilidad de estacionar– y señala que «asistir al médico implicará pagar un mínimo de 35 céntimos». Tárano también critica que el equipo de gobierno justifique los cambios «porque se han incrementado los problemas de circulación detectados en el municipio, consecuencia del aumento del número de vehículos y la falta de rotación especialmente en las zonas de alta demanda», sin que en ningún momento reconozca que su gestión de eliminación de plazas es la causa de todos los problemas.

Por otro lado, Podemos reitera la necesidad de elaborar un verdadero plan de movilidad con autobuses urbanos, aparcamientos disuasorios gratuitos, zona de alta rotación y reducción de precio para las personas residentes que no cuenten con plaza de garaje.

Estudio justificativo

Un estudio económico –encargado por el Ayuntamiento– justifica este tipo de medidas, ya que, por distribución del tiempo, la mayoría de los estacionamientos, un 31%, son de hasta 30 minutos, por eso ahora se pretende que sea gratis. Un 27% de los usuarios aparcan entre esa media hora y 60 minutos; un 26%, hasta hora y media; un 14%, dos horas; y el resto, hasta los 150 minutos o más. ¿En qué horquilla se ingresa más? En la que deja el vehículo más de 90 minutos, con casi 200.000 euros anuales.

El problema y las críticas se centran en la regulación de los aparcamientos disuasorios. Se pretende incorporar un total de cinco, tres en La Pola y dos en Lugones. El portavoz del Partido Popular, Juan Luis Berros, ya se quejó de que el número de plazas reguladas pasa de las 664 actuales a más de 1.300. Además, señala que la media hora gratis no es funcional «porque es lo que se tarda en ir y volver de las zonas de estacionamiento y no da tiempo para hacer trámite o compra alguna». Asimismo, el edil anunció que estudia acciones legales contra la propuesta.