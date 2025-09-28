El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al fondo, la parcela del polígono de Bobes en la que quiere instalarse Costco. A. F. G.

El PP de Siero dice «sí a Costco», pero reclama también ayudas al comercio local

El portavoz Juan Luis Berros se muestra favorable a la modificación de las directrices sectoriales que frenan las grandes superficies

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:45

El Partido Popular de Siero se pronuncia por primera vez sobre la implantación de un nuevo hipermercado en el macropolígono industrial de Bobes. El ... portavoz de la agrupación en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros, proclama un claro «sí a Costco», como ya ha hecho la formación a nivel regional. El edil señala que se trata «de una importante inversión para el municipio y nosotros siempre estamos a favor de la atracción de nuevas empresas en la zona centro de Asturias, que es el territorio con mayor proyección comercial e industrial». Pero señala que estos proyectos se tienen que conjugar «con ayudas al pequeño comercio, el local».

