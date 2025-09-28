El PP de Siero dice «sí a Costco», pero reclama también ayudas al comercio local

El Partido Popular de Siero se pronuncia por primera vez sobre la implantación de un nuevo hipermercado en el macropolígono industrial de Bobes. El ... portavoz de la agrupación en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros, proclama un claro «sí a Costco», como ya ha hecho la formación a nivel regional. El edil señala que se trata «de una importante inversión para el municipio y nosotros siempre estamos a favor de la atracción de nuevas empresas en la zona centro de Asturias, que es el territorio con mayor proyección comercial e industrial». Pero señala que estos proyectos se tienen que conjugar «con ayudas al pequeño comercio, el local».

Berros apunta a que el Ayuntamiento, con el presupuesto importante que maneja –se estima que el de 2026 sea de unos 68 millones de euros– pueda diseñar líneas de actuación, como subvenciones o con promoción del pequeño comercio. «Consideramos que la implantación de una gran superficie no es excluyente para la defensa de las tiendas de proximidad».

El PP de Siero se postula también a favor de que se modifiquen las actuales directrices de comercio que impiden la implantación en el municipio de una tienda de más de 2.500 metros cuadrados. Es por eso que la multinacional americana ha recurrido a la ley de proyectos estratégicos del Principado para sortear esta limitación con base en el empleo que se va a crear, unos 260 puestos directos en unos tres años, y por la inversión, unos 50 millones de euros incluyendo la adquisición de la parcela. «El problema es que el equipo de gobierno de Ángel García está desatendiendo al sector en los centros urbanos», afirmó el portavoz del PP.

Información pública

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado (Sekuens) recoge alegaciones –hasta el próximo 16 de octubre– al plan por el que la firma opta a ser declarado proyecto de interés estratégico y que se encuentra en proceso de información pública. Los argumentos de la multinacional para defender su implantación son ya de sobra conocidos: la citada inversión y la creación de empleos, la ocupación de una parcela de suelo público en el macropolígono sierense, la instalación de una gasolinera (común en todos sus establecimientos), el nuevo modelo de negocio que se propone para la región –se trata de un club de compras, hay que pagar una cuota anual para poder acceder–, o el «respeto a nuestros proveedores». La firma sostiene que «prioriza y cuida las economías nacionales y locales de las zonas en las que opera».