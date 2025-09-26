El PP de Siero ve «inadmisible» que se renuncie a suprimir el paso a nivel de Colloto

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', anunció en el Pleno del pasado jueves que el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras ... Ferroviarias (Adif) suscribirán un convenio para estudiar la viabilidad técnica y económica de la supresión de la mayoría de los pasos a nivel que hay en el municipio. Será antes de que acabe este año. Pero se descuelga de este acuerdo el de Colloto por considerarlo inviable. Para el portavoz del PP, Juan Luis Berros, es «inadmisible» que se renuncie a eliminar este cruce. «Siempre hay soluciones que se pueden aplicar; hay que ser creativos y más ambiciosos».

Es por eso que el popular considera que, a falta de conocer en detalle el convenio anunciado, el regidor se ha conformado con lo que le han ofrecido. «Se trata de diseñar y de adoptar medidas para el futuro del municipio; si hay que aumentar la inversión, se hace, porque hay que tener en cuenta que la línea férrea encorseta el crecimiento de la localidad», manifestó.

Algo similar ocurre con el diseño previsto para suprimir el paso a nivel de El Bayu, en Pola de Siero. Berros lo califica de «parche». Esta actuación, que adelantó EL COMERCIO, prevé cortar el tráfico de la carretera que parte del centro urbano y habilitar un bulevar semipeatonal (la calle Maestros Martín Galache), construir una pasarela elevada para peatones y ciclistas y mejorar la conexión por carretera en el nudo entre la SI-8 (la carretera de Valdesoto) con la A-64 y el acceso a La Pola. «Y hemos logrado que sea el Adif el que financie la actuación en su totalidad», aseguró el regidor.

'Cepi' dijo que en esta propuesta lo que prima es «la seguridad de las personas». Y es que se mejorará el paso peatonal desde el centro poleso hasta una zona donde se encuentra el campo de fútbol de El Bayu, al que acuden muchos niños a entrenar y a jugar. El bulevar será semipeatonal para garantizar el mínimo tránsito de vehículos hacia el tanatorio de la zona y alguna nave industrial. «Lo que se va a lograr es integrar esta zona, con la senda del Nora, en la localidad. Será una actuación que mejorará mucho esta zona de la villa».

Para el portavoz popular la solución propuesta genera más problemas. «Se quiere trasladar el tráfico al nudo de la A-64; y la rotonda que hay es pequeña y va a aumentar considerablemente el paso de vehículos». Es por eso que pide buscar alternativas que no impidan el desarrollo urbanístico de la localidad. «El proyecto para duplicar las vías mantiene la denominada curva de la bombilla, que supone poner límite al crecimiento de la localidad».

Por su parte, Adif prosigue con el proceso para contratar los trabajos con los que duplicar el tramo de vía (de ancho métrico) que queda en Siero, entre La Carrera y La Pola. Se trata de un contrato que se ha licitado en 19,46 millones de euros –sin impuestos– en la línea C6 (Oviedo-Infiesto) de la red de Cercanías de Asturias. Son nueve las empresas que han presentado su propuesta, con ofertas de hasta tres millones de euros menos, esto es, por 16,4 millones de euros.

Así, la oferta más baja es la correspondiente a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ortiz Construcciones y Proyectos y Contratas y Servicios Ferroviarios. La más alta, por su parte, es la de la UTE formada por Comsa y Cycasa, por algo más de 19 millones.

Fue el pasado febrero cuando el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar estas obras: duplicar la vía en un tramo de aproximadamente dos kilómetros.