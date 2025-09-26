El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paso a nivel de la población sierense de Colloto. E. C.

El PP de Siero ve «inadmisible» que se renuncie a suprimir el paso a nivel de Colloto

El edil Juan Luis Berros califica de «parche» la solución para eliminar el cruce en El Bayu, y reclama «más ambición en los proyectos»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:49

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', anunció en el Pleno del pasado jueves que el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras ... Ferroviarias (Adif) suscribirán un convenio para estudiar la viabilidad técnica y económica de la supresión de la mayoría de los pasos a nivel que hay en el municipio. Será antes de que acabe este año. Pero se descuelga de este acuerdo el de Colloto por considerarlo inviable. Para el portavoz del PP, Juan Luis Berros, es «inadmisible» que se renuncie a eliminar este cruce. «Siempre hay soluciones que se pueden aplicar; hay que ser creativos y más ambiciosos».

