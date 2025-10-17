Así será el primer Mercado del Paraíso Natural de productos ecológicos
De los talleres de cestería y el showooking infantil a la degustación gratuita de paella vegana con el objetivo de promover el consumo responsable
Oviedo
Viernes, 17 de octubre 2025, 19:03
Ribera de Arriba acogerá mañana el primer Mercado del Paraíso Natural de productos ecológicos, cita que promueven el Ayuntamiento y el COPAE con el ... apoyo de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria con el objetivo de promover el consumo responsable y dar visibilidad al trabajo de los productores ecológicos asturianos
La iniciativa se celebrará gracias a las nuevas ayudas de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y se enmarca en las II Jornadas de Producción Ecológica del municipio. La cita busca implicar a un público familiar con talleres para niños y adultos: del showcooking de cocina infantil a una actividad de elaboración de bolas de fieltro o de cestería.
De 10:00 a 16:00 horas, los productores venderán sus productos en el exterior del centro social de La Caballería de Soto de Ribera, habrá música y una degustación gratuita de paella ecológica cuyo reparto comenzará a las 14:30 horas.
Las jornadas comenzarán hoy mismo con una serie de ponencias técnicas orientadas al sector ecológico asturiano. La temática principal será la comercialización de productos ecológicos, con charlas sobre etiquetado y publicidad engañosa, canales cortos de comercialización y alimentos ecológicos en centros escolares. En ellas intervendrán técnicos del Principado de Asturias, personal de Alimerka, productores en activo, miembros del pleno del COPAE y representación de otras asociaciones.
Con estas jornadas, Ribera de Arriba refuerza su compromiso con la producción ecológica, el desarrollo rural sostenible y la educación ambiental, «consolidándose como un referente en la promoción de la agricultura responsable en Asturias».
