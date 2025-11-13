La reforma de la N-634 en Siero prevé un pasillo peatonal protegido

El objetivo es mejorar la seguridad en el tránsito de ciclistas y peatones –teniendo en cuenta a los peregrinos del Camino de Santiago– por la ... carretera nacional 634 en La Pola y Argüelles, en Siero. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha aprobado el proyecto de rediseño de este tramo «para favorecer su mayor integración en el espacio urbano e impulsar la movilidad activa en el área». La inversión asciende a 4,8 millones. Entre las actuaciones a ejecutar está la reducción del ancho de los carriles a 3,20 metros y la disposición en los arcenes actuales de vías ciclistas unidireccionales de un metro y un pasillo peatonal segregado mediante marcas viales de un mínimo de 60 centímetros; «y todo ello separado de la calzada con una banda de seguridad de otros 60 centímetros formada por marcas viales y elementos de balizamiento».

El proyecto también prevé la transformación del cruce con semáforos de El Berrón en glorieta y la ejecución de otra rotonda en Noreña «para favorecer el calmado del tráfico». No obstante, de momento, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', mantiene su idea de que sea el Ayuntamiento el que ejecute esta solución en su concejo –de forma segregada del resto del plan–, ya que, por el momento, no hay plazos para la realización del proyecto.

Comienza la redacción

El ministerio contempla otras medidas a realizar, como la instalación de alumbrado viario, la rehabilitación superficial del firme y la adaptación de la señalización horizontal y vertical a las nuevas características del tramo.

«Esta actuación se alinea con la Estrategia Estatal por la Bicicleta, contribuyendo a impulsar la movilidad activa en el área y mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de la zona», se señala desde el ministerio.

Tras esta aprobación, se continúa con la redacción del proyecto de construcción, en el que se definirá dicha actuación con el grado de detalle necesario para hacer factible su construcción y explotación, según lo establecido en la normativa de carreteras. Tras la finalización de las obras, este tramo será cedido respectivamente a los ayuntamientos de Siero y Noreña en los subtramos que acuerden las corporaciones municipales en sus respectivos plenos.

Como informó este diario en junio, estaba previsto recurrir a fondos europeos para esta actuación, pero diferencias administrativas con Noreña hicieron perder la oportunidad. Con ello, se perdió un calendario de ejecución.