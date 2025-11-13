El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La carretera nacional 634, a su paso por El Berrón. A. F. G.

La reforma de la N-634 en Siero prevé un pasillo peatonal protegido

El ministerio, entre La Pola y Argüelles, reducirá la calzada para el tráfico a motor e incluirá un carril bici en cada banda de un metro de ancho

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El objetivo es mejorar la seguridad en el tránsito de ciclistas y peatones –teniendo en cuenta a los peregrinos del Camino de Santiago– por la ... carretera nacional 634 en La Pola y Argüelles, en Siero. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha aprobado el proyecto de rediseño de este tramo «para favorecer su mayor integración en el espacio urbano e impulsar la movilidad activa en el área». La inversión asciende a 4,8 millones. Entre las actuaciones a ejecutar está la reducción del ancho de los carriles a 3,20 metros y la disposición en los arcenes actuales de vías ciclistas unidireccionales de un metro y un pasillo peatonal segregado mediante marcas viales de un mínimo de 60 centímetros; «y todo ello separado de la calzada con una banda de seguridad de otros 60 centímetros formada por marcas viales y elementos de balizamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La reforma de la N-634 en Siero prevé un pasillo peatonal protegido

La reforma de la N-634 en Siero prevé un pasillo peatonal protegido