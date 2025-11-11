La senda del río Nora, en Siero, luce mejorada tras repararse los desperfectos El proyecto ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Marta Varela Pola de Siero Martes, 11 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, ... Alejandro Villa, visitaron este martes la finalización de los trabajos para corregir desperfectos en la senda del río Nora a su paso por Pola de Siero, Granda y Lugones. El proyecto ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se reparó de un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto y se construyó una losa de hormigón armado en un tramo de 34 metros de largo dadas las grietas que presentaba el pavimento. También se ejecutó el asentamiento del talud contra el río.

Además, se retiró un bloque de mampostería caído del Antiguo Molín de La Pola y hormigonado el hueco. También se repusieron 64 tramos de valla de madera de protección en la senda de La Cebera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Siero