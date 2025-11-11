El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Villa, Javier Rodriguez y José Antonio Martínez E. C.

La senda del río Nora, en Siero, luce mejorada tras repararse los desperfectos

El proyecto ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Marta Varela

Pola de Siero

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:33

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, ... Alejandro Villa, visitaron este martes la finalización de los trabajos para corregir desperfectos en la senda del río Nora a su paso por Pola de Siero, Granda y Lugones. El proyecto ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se reparó de un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto y se construyó una losa de hormigón armado en un tramo de 34 metros de largo dadas las grietas que presentaba el pavimento. También se ejecutó el asentamiento del talud contra el río.

