32.000 litros de agua al día en cubas contra la sequía en el concejo de Siero

El Ayuntamiento de Siero se ha puesto manos a la obra para tratar de paliar los problemas que está generando la sequía en el ... concejo.

Así, desde el 1 de agosto, está llevando a cabo aporte de agua a través de cubas en los manantiales que dan servicio a la localidad de Molleo. A causa de la sequía, hay sondeos que presentan problemas y el Ayuntamiento de Siero está realizando esta labor desde el 1 de agosto. El edil Pergentino Martínez acudió a la zona para encargarse de la coordinación de los trabajos para mantener el suministro a los vecinos. Se están aportando unos 32.000 litros diarios.

Martínez hizo un llamamiento a la población para que haga un uso responsable del agua, recordando que «cada día es un bien más preciado, especialmente en época estival». «Un uso razonable y responsable en grifos y baños contribuye a garantizar un mejor servicio para todos», añadió el concejal.