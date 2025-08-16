32.000 litros de agua al día en cubas contra la sequía en el concejo de Siero
El equipo de gobierno pide un «uso responsable de grifos y baños»
S. G. A.
Siero
Sábado, 16 de agosto 2025, 13:31
El Ayuntamiento de Siero se ha puesto manos a la obra para tratar de paliar los problemas que está generando la sequía en el ... concejo.
Así, desde el 1 de agosto, está llevando a cabo aporte de agua a través de cubas en los manantiales que dan servicio a la localidad de Molleo. A causa de la sequía, hay sondeos que presentan problemas y el Ayuntamiento de Siero está realizando esta labor desde el 1 de agosto. El edil Pergentino Martínez acudió a la zona para encargarse de la coordinación de los trabajos para mantener el suministro a los vecinos. Se están aportando unos 32.000 litros diarios.
Martínez hizo un llamamiento a la población para que haga un uso responsable del agua, recordando que «cada día es un bien más preciado, especialmente en época estival». «Un uso razonable y responsable en grifos y baños contribuye a garantizar un mejor servicio para todos», añadió el concejal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.