Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia

Aunque la ola de calor que afecta a gran parte de España apenas se ha vislumbrado en algunos puntos de Asturias, la escasez de lluvia se alarga, lo que afecta a la capacidad de los embalses de suministro. Ante esta situación, que se suma al aumento de población que registran muchos concejos en verano, varios ayuntamientos y administraciones locales han decidido ya imponer restricciones al consumo de agua.

12/08 10:00 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, temperaturas máximas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/msawiUxQGY — AEMET (@AEMET_Esp) August 12, 2025

Candamo, Mieres, Teverga, Quirós y la parroquia praviana de Somao son algunos de los territorios en los que ya están prohibidas acciones que conllevan un uso abusivo de agua, como llenar piscinas, regar jardines y fincas y lavar coches.

El Ayuntamiento de Quirós es aún más rotundo. Su comunicado a la ciudadanía solo reza: «Ante la situación de sequía que viene atravesando el municipio, queda prohibido utilizar el agua para aquellas actividades que no sean estrictamente de consumo doméstico».

El bando emitido por el Ayuntamiento de Mieres, por el que también se ha prohibido de forma expresa «lavar animales en fuentes y lavaderos públicos» y usar «bocas de riego sin autorización del Ayuntamiento, excepto en caso de incendio», expone que «se está detectando un aumento excesivo en el consumo de agua en los diferentes núcleos de población de este Ayuntamiento durante estos últimos meses», lo que agudiza la escasez de lluvia en un concejo, además, «bastante montañoso que tiene que abastecerse de agua mediante el funcionamiento de bombeos». De ahí, que desde la Alcaldía se advierta de la posibilidad de sancionar a quienes incumplan estas restricciones.

También en Teverga están ya en vigor medidas similares, cuyo objetivo es «evitar la adopción de decisiones drásticas, como cortes generales, y asegurar el suministro a todos los vecinos ante esta situación.

El aviso coincide con el que emitido por el Ayuntamiento de Candamo, que apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar el derroche de agua: «En momentos puntuales algunos pueblos se han quedado sin suministro de agua. Es por ello que apelamos a la sensatez de todos para hacer un uso responsable y moderado del agua para los fines que comprende la concesión, esto es, atender las necesidades de la vida e higiene privada».