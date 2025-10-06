El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Colapso de vehículos en el nudo de acceso a Parque Principado desde la autovía A-64. A. F. G.

Siero apura el plan del acceso a Parque Principado desde la A-64, que quieren ejecutar tres empresas

El equipo de gobierno quiere convocar en los próximos días la mesa de contratación para tener propuesta de adjudicación

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:50

Comenta

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) quiere agilizar lo máximo posible el proyecto para habilitar una solución al problema del tráfico en el ... acceso al centro comercial Parque Principado y la zona empresarial de Paredes desde la autovía A-64. El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', confirmó que hay tres empresas interesadas en ejecutar esta obra y que, en los próximos días, se convocará la primera mesa de contratación para tener propuesta para la adjudicación. La intención es que los trabajos puedan estar finalizados lo antes posible.

