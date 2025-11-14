Siero adjudica la mejora del acceso a Parque Principado desde la A-64 por 872.000 euros

El primer teniente de alcalde de Siero, el socialista Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, anunciaron este viernes la aprobación, por ... parte de la Junta de Gobierno Local, de la adjudicación de las obras de construcción de una nueva glorieta en los accesos al área comercial de Paredes y Parque Principado. La actuación cuenta con un presupuesto de 872.044 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La reforma del enlace de Granda-oeste (salida 30) de la autovía A-64 modificará el acceso para evitar los constantes colapsos que se producen en este punto. El proyecto contempla la construcción de una nueva glorieta que permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo y, en menor medida, del que se incorpora a la autovía procedente de la citada zona industrial. La intervención busca adecuar la capacidad del enlace a las necesidades actuales, ya que soporta intensidades de tráfico superiores a su capacidad, lo que provoca interferencias e importantes colas en momentos de alta intensidad al dar acceso a uno de los puntos más concurridos del Principado.

Tal y como recordó Rodríguez, «se trata de una actuación largamente demandada, que llevaba más de 25 años esperando y que por fin va a poder hacerse realidad. Para el inicio de los trabajos se tendrá en cuenta la campaña de Navidad, y se empezará la obra, pero sin afectar a la calzada», apuntó el edil.

Se trata de una opción –la de iniciar las obras por fases– que ya adelantó EL COMERCIO. Fue el alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi'. De este modo, se aparca la habilitación de la gran rotonda en el nudo de Granda-oeste, la parte principal del plan, para no interferir en la circulación que se va a generar de cara a la próxima campaña navideña. Se abordará en una fase posterior a esas fechas.

El regidor informó de que, por otra parte, se quiere agilizar «lo máximo posible» la construcción del vial que conecta esta zona comercial desde Oviedo, y que no afectaría al tráfico. Esta solución contempla duplicar la calzada, y uno de esos carriles permitirá el paso directo a la carretera de Parque Principado, sin necesidad de tener que acceder a la rotonda de la Central Lechera Asturiana.

La justificación de la obra, como se ha citado, es el alto volumen de tráfico que se registra. El estudio de aforos que acompaña al proyecto señala que, en hora punta, por las tardes, se puede contabilizar el tránsito de unos 3.600 vehículos por hora. En el documento se indica que, tras analizar la situación del tráfico en este punto, se concluye que la situación con glorieta en el año horizonte –el 2045–, tras incluir el incremento anual acumulativo y también los vehículos generados por el desarrollo urbano.