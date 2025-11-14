El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Rodríguez y Raimundo Díaz. E. C.

Siero adjudica la mejora del acceso a Parque Principado desde la A-64 por 872.000 euros

«Se trata de una obra demandada, que llevaba más de 25 años esperando y que por fin será una realidad», afirma Javier Rodríguez

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

El primer teniente de alcalde de Siero, el socialista Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, anunciaron este viernes la aprobación, por ... parte de la Junta de Gobierno Local, de la adjudicación de las obras de construcción de una nueva glorieta en los accesos al área comercial de Paredes y Parque Principado. La actuación cuenta con un presupuesto de 872.044 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

