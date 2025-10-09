El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pleno extraordinario en el que se abordó el proyecto del presupuesto para 2026. E. C.

Siero aprueba, de forma inicial, unas «cuentas territorialmente equilibradas»

El alcalde, el socialista Ángel García, defiende un presupuesto consolidado de 70,6 millones de euros «con un buen número de inversiones»

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:44

En poco más de media hora, el Pleno extraordinario de este jueves del Ayuntamiento de Siero despachó –y aprobó– el presupuesto general consolidado, que ... incluye las cuentas del patronato deportivo y de la Fundación Municipal de Cultura, y que asciende a 70,6 millones de euros (68,3 el del Consistorio). El documento salió adelante con 14 votos a favor del PSOE (ausente un edil del equipo de gobierno), de la Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida; hubo ocho en contra, del Partido Popular y Podemos, y una abstención, de Vox (ausente uno de sus dos concejales).

