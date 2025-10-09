Siero aprueba, de forma inicial, unas «cuentas territorialmente equilibradas»

En poco más de media hora, el Pleno extraordinario de este jueves del Ayuntamiento de Siero despachó –y aprobó– el presupuesto general consolidado, que ... incluye las cuentas del patronato deportivo y de la Fundación Municipal de Cultura, y que asciende a 70,6 millones de euros (68,3 el del Consistorio). El documento salió adelante con 14 votos a favor del PSOE (ausente un edil del equipo de gobierno), de la Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida; hubo ocho en contra, del Partido Popular y Podemos, y una abstención, de Vox (ausente uno de sus dos concejales).

El encargado de defender la propuesta por parte del equipo de gobierno fue el propio alcalde, Ángel García, 'Cepi', que necesitó para ello unos ocho minutos. «Se trata de un presupuesto territorialmente equilibrado».

«Hay un buen número de inversiones»; son un total de 54 actuaciones con una consignación de 13,2 millones. Por importe, destacan dos proyectos de carácter plurianual: el bulevar de Lugones, con una dotación de 2,6 millones de euros (serán cinco en total), y el parque periurbano de La Pola y el aparcamiento en altura, 2,5 millones de euros. Asimismo, se incorpora una partida de 150.000 euros para urbanizar la avenida de Gijón polesa, que se prevé ampliar con remanentes, porque el presupuesto es de unos 900.000 euros. En materia de saneamiento se reservan 2,9 millones y diversas obras por diferentes zonas del municipio. Se destinarán 8,7 millones en subvenciones a entidades.

No hubo más intervenciones del equipo de gobierno; otra edil que defendió las cuentas fue la portavoz de IU, Tere Álvarez. Recordó que facilitar el acceso a la vivienda «es el eje de nuestro acuerdo; venimos a cumplir con la gente y con nuestro programa». Pero quiso lanzar un mensaje al alcalde: «No damos un cheque en blanco, es un compromiso exigente, con prioridades claras y con seguimiento; somos oposición y seguiremos siéndolo. Acordamos en lo común y discrepamos en lo que haya que discrepar». La edil de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, no intervino.

«Quería un cheque en blanco y un suicidio político de este grupo», afea el portavoz del PP, Juan Luis Berros

«No podemos apoyar este presupuesto ni lo vamos a hacer»; iniciaba así su intervención el portavoz del PP, Juan Luis Berros, protagonista, junto con el regidor, de tensas reuniones previas para negociar la cuenta municipal. «Le afeamos, señor alcalde, la forma de tratarnos, lo que es fiel reflejo de quién es usted. Se conduce con ánimo de engaño y con la pretendida satisfacción de coger dormida a la oposición. No va a ser el caso». Argumentó su negativa a apoyar el presupuesto –a pesar de que el PSOE asumió todas las propuestas de los populares– «porque usted quería un cheque en blanco y un suicidio político de este grupo municipal».

«Giro al medio rural»

La portavoz de Podemos, Silvia Tárano, explicó su rechazo al proyecto presupuestario por la constante privatización de servicios públicos o la falta de un transporte público municipal «que es cada día más necesario». Sobre vivienda, criticó que no haya solución alguna a este problema en el documento; es más, apuntó que hay una partida de 15.000 euros para los pisos sociales existentes, «es la misma cantidad que lo gastado en la carroza del Día de América en Oviedo».

Vox se abstuvo: Josué Velasco criticó la presión fiscal que hay en el concejo, a pesar de que el equipo de gobierno presume de la congelación para el próximo ejercicio. «El foco del PSOE está fuera de lo esencial y echamos en falta un giro real al medio rural». No obstante, reconoció «lo que sí aparece y el haber sido llamados a negociar».