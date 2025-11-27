Siero aprueba la ordenanza de la zona azul, sin fecha para su implantación

El Pleno del Ayuntamiento de Siero, celebrado este jueves, aprobó las ordenanzas de la nueva zona azul en el municipio –con los votos a ... favor del PSOE–; pero el alcalde, Ángel García, 'Cepi', señaló que se desconoce el plazo por el que se podrá implantar. ¿El motivo? Tal y como adelantó EL COMERCIO, una empresa recurrió las bases de la contratación del servicio de vigilancia de estos estacionamientos regulados. Ahora, el caso se encuentra en manos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que deberá dirimir esta alegación. No hay plazos para ello. Así, por lo pronto, el Ayuntamiento tendrá que seguir prorrogando la actual concesión ya vencida.

Se trata de uno de los contratos licitados por el Ayuntamiento de Siero más importantes por su cuantía –valorado en casi cuatro millones de euros– y por su impacto directo en la población. El Ayuntamiento ya ha remitido la documentación al citado tribunal. La empresa recurrente no se presentó a la licitación; sólo hubo una oferta, la de la actual concesionaria.

En el documento de la licitación paralizada se detalla que la empresa que asuma la gestión de la zona azul dispondrá de la regulación y del cobro por estacionamiento en un total de 973 plazas: 253 plazas en Lugones y 405 en La Pola. Se incluyen las nuevas 151 del aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel de Lugones y las 164 de la nueva superficie habilitada en el extremo de la calle Florencio Rodríguez, cerca ya de las piscinas de La Pola. También, como novedad, se incluye la zona junto al centro de salud poleso. El Pleno también rechazó las alegaciones contra la ordenanza; eran seis, y una se centraba en que los profesores del colegio La Ería pudieran seguir aparcando sin pagar, como hasta ahora.

Vecinos de Granda y Argüelles de concentran, de nuevo, ante el Consistorio contra los parques de baterías

En el exterior del Consistorio, los vecinos de Argüelles y Granda se volvían a concentrar –y ya lo llevan haciendo desde hace un año– por los proyectos aprobados por el Principado para la instalación de parque de baterías. Colectivos vecinales de ambas parroquias han iniciado procesos judiciales para frenar estos proyectos. En el caso de los de Argüelles, ya se anunció un Contencioso ante lo que consideran que es un «atropello» por la cercanía del almacén energético con las viviendas.