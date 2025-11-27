El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Granda y Argüelles se volvieron a concentrar ante el Ayuntamiento. E. C.

Siero aprueba la ordenanza de la zona azul, sin fecha para su implantación

El alcalde informa de que se ha contestado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ante la paralización del proceso

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:03

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Siero, celebrado este jueves, aprobó las ordenanzas de la nueva zona azul en el municipio –con los votos a ... favor del PSOE–; pero el alcalde, Ángel García, 'Cepi', señaló que se desconoce el plazo por el que se podrá implantar. ¿El motivo? Tal y como adelantó EL COMERCIO, una empresa recurrió las bases de la contratación del servicio de vigilancia de estos estacionamientos regulados. Ahora, el caso se encuentra en manos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que deberá dirimir esta alegación. No hay plazos para ello. Así, por lo pronto, el Ayuntamiento tendrá que seguir prorrogando la actual concesión ya vencida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  8. 8

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  9. 9 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  10. 10 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero aprueba la ordenanza de la zona azul, sin fecha para su implantación

Siero aprueba la ordenanza de la zona azul, sin fecha para su implantación