Siero confía en que el informe de Sekuens sobre Costco sea positivo y esté después de Navidades

El socialista Ángel García accedió a la Alcaldía de Siero en 2015, con siete concejales. Repitió en 2018 con 12 ediles y en su ... tercer mandato, el actual, consiguió mayoría absoluta al lograr 18 ediles. Una década gobernando Siero, pero no ha sido hasta este lunes cuando por primera vez fue recibido como alcalde de Siero por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sede de Presidencia. «Es la primera vez que vengo de forma oficial como alcalde», precisó García.

Fue un encuentro en el que el regidor aprovechó para cumplir una promesa: «Entregarle al presidente una figura de un pitufo que le prometí en su última visita a Siero». Y la figura elegida fue un Papá Pitufo con un cartel que reza 'Puxa Asturies'.

El encuentro se produjo en un ambiente distendido en el que se trataron varios aspectos concernientes al municipio. Como no podía ser de otra manera hablaron de Costco, el gigante americano de hipermercados, que pretende instalarse en el polígono de Bobes; una iniciativa que está en proceso de análisis por parte de Sekuens, para ver si procede su declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). IU, los sindicatos y Podemos están en contra de dicha declaración, además de la Unión de Comerciantes del Principado y que el Ayuntamiento de Siero defiende a capa y espada.

El regidor sierense fue cauto este lunes a la hora de explicar que desde el Principado se está a la espera de que la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana Sekuens finalice el informe que determinará si este proyecto es estratégico.

Su visión es más optimista, lo lleva siendo desde hace varios años. Así, apuntó, «Sekuens está próximo a finalizar el informe aunque con estas fiestas lo más seguro es que esté para después de las navidades». Su percepción es que «será favorable» y que Costco por fin llegará a Siero.

El regidor añadió que espera «buenas noticias en próximas fechas», en el marco de la negociación presupuestaria actualmente en marcha. «Fundamentalmente hemos hablado de tres cuestiones: Costco, la comercialización del polígono de Bobes y la Agencia del Agua en el polígono del Águila del Nora», explicó al término del encuentro.

Se ha por ello, que dos de ellos, la comercialización del polígono de Bobes y la implantación de la Agencia del Agua en la zona sierense de Colloto, serán una realizar a lo largo de 2026, quedando sólo por desvelar el coste y las fechas concretas para desarrollarse.

Se espera que el Principado, para confirmar la llegada del nuevo organismo público hídrico, habilite una partida presupuestaria para adquirir la antigua fábrica, que ya se encuentra rehabilitada. En ella se instalarán las tres sedes que Cadasa tiene ahora en Oviedo y Llanera y la dirección general del Agua del Ejecutivo autonómico.

Respecto a la puesta en el mercado del suelo disponible de las fases 2 y 3 del polígono industrial de Bobes para que las empresas interesadas puedan pujar por él, las sensaciones del alcalde son positivas.