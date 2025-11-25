El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel García entregó al presidente del Principado, Adrián Barbón, una figurita de Papá Pitufo E. C.

Siero confía en que el informe de Sekuens sobre Costco sea positivo y esté después de Navidades

El presidente del Principado y el alcalde de Siero trataron en este encuentro los avances en la comercialización de Bobes y la Agencia del Agua en Colloto

Marta Varela

Siero

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:46

El socialista Ángel García accedió a la Alcaldía de Siero en 2015, con siete concejales. Repitió en 2018 con 12 ediles y en su ... tercer mandato, el actual, consiguió mayoría absoluta al lograr 18 ediles. Una década gobernando Siero, pero no ha sido hasta este lunes cuando por primera vez fue recibido como alcalde de Siero por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sede de Presidencia. «Es la primera vez que vengo de forma oficial como alcalde», precisó García.

