«En estos tiempos tan difíciles, los verdaderos héroes son los productores de manzana»

Los premiados del concurso de variedades de manzana del Festival, con el alcalde y concejales.

Soraya Pérez Villaviciosa Domingo, 12 de octubre 2025, 17:32

El Festival de la Manzana de Villaviciosa es todo un homenaje a la calidad de las manzanas de Asturias y a los productores del campo asturiano. Unos productores que «en estos tiempos tan difíciles, son los verdaderos héroes». Así lo afirmó este domingo el alcalde maliayo, Alejandro Vega, durante la entrega de premios a las mejores plantaciones y a las mejores variedades de la edición número 37 del popular certamen.

En concreto, en el concurso-exposición de manzanas de mesa y de sidra de denominación de origen (DOP), participaron este año un total de 18 productores que expusieron 1800 variedades de manzanas en 150 lotes. Los primeros premios se los llevaron los cosecheros Igor Ferreras Castillo, Aitor Ferreras Castillo y Luz María Muñiz.

En cuanto al concurso de las mejores plantaciones de manzana de Asturias, en esta ocasión fueron 21 las plantaciones participantes provenientes de diferentes municipios. El primer premio lo obtuvo Cristina Álvarez Costales, el segundo Ulpiano Marcos Viña y el tercer puesto fue para Aitor Ferreras Castillo. Todos ellos se llevaron dinero en metálico y un trofeo.

De manera especial se otorgó un reconocimiento a la tradición en el cultivo de manzano para Ulpino Marcos, otro a la mejor plantación de Villaviciosa para Aitor Ferreras y uno a la mejor plantación de cultivo ecológico Ignacio Gómez.

Homenaje a Elías Carneado

Este año se dio la novedad de que el Festival de la Manzana galardonó por primera vez al cosechero más longevo del certamen. El premio recayó sobre Elías Carneado, que lleva una vida entera dedicada a este humilde oficio. Él y su familia se sintieron «muy honrados» de recibir dicho reconocimiento de manos del propio alcalde.

El regidor anunció que a partir de la próxima edición se premiará, además, al productor de manzana más joven. Esto como «una manera de incentivar a la juventud a dedicarse a esta actividad», explicó.

Este festival que hoy culminó ofrece actividades muy variadas como jornadas gastronómicas, concursos, música, mercado de otoño, mercado de maquinaria, teatro, exposiciones, entre otras.