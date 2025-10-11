El Festival de la Manzana de Villaviciosa muestra sus armas para ser de Interés Nacional El alcalde incide en que el certamen ha de apoyar al sector desde la base y destaca el potencial del turismo para abrir nuevos mercados

El Festival de la Manzana de Villaviciosa nació en la década de los años 60 mirando hacia el sector productor y con ellos en el eje, fiel al espíritu innovador con el que surgió esta cita, busca ahora dar un paso más. Seguir creciendo en todos los aspectos y avanzar hacia el nuevo reto: conseguir que sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, como aprobó el Pleno este mismo viernes. Argumentos no le faltan, como se evidenció este sábado en una jornada que comenzó por la mañana con todo tipo de actividades, Desde una exposición de manzana de mesa y sidra, con degustaciones, mercadillos, juegos para niños en los que se podía hasta mayar manzana y, por la tarde, la bendición y ofrenda a Nuestra Señora del Portal del primer mosto y el desfile de carrozas.

Propuestas que dan forma a una cita bienal que vuelve a fijar su mirada en los cosecheros de manzana y los productores de sidra. «Queremos darle un nuevo impulso», decía el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, en la apertura de la exposición, en la Plaza de Abastos. Y con esas palabras se refería a varias cuestiones. Una, a tratar de ayudar al sector «en el difícil camino« al que hacen frente, »especialmente en el cultivo de la manzana«.

«Que este festival sirva para la promoción del producto desde la base, desde la manzana, y después con la sidra«, apuntaba el político socialista. »Que se identifique, el festival, como lo hizo desde el inicio, con este territorio, con Villaviciosa y con la comarca de la Sidra«, integrada además por Nava, Cabranes, Sariego, Bimenes, Colunga. Y de ahí, dar el otro paso, avanzar en el camino hacia la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que favorecería la llegada de más visitantes a este territorio y, lógicamente, un mayor conocimiento de los productos locales, pensando en este caso, en la sidra.

«Se abren nuevos mercados, como está ocurriendo con la sidra, que está creciendo fuera de Asturias», destacó sobre la «conexión con el turismo« del Festival de la Manzana, que alcanza este año su trigesimoquinta edición y que ha desplegado un intenso programa de actividades; una edición »especial« que busca rendir tributo a los pioneros que pusieron en marcha esta cita con las miras puestas en el futuro, añadía el regidor en la apertura de una exposición repleta de un sinfín de variedades de manzanas junto a los puestos de degustación y en la que también participaron el portavoz municipal del PP, Adrián García, y la edil no adscrita, Marta Sanz, además del diputado regional José Manuel Felgueres.

Ya por la tarde, se llevó a cabo la bendición y ofrenda del primer mosto, junto con la interpretación de la Danza del Portal. Nerea Naredo, la reina de las fiestas del Portal, fue la encarga de leer la oración dirigida a la Virgen: «Riega nuestra tierra con tus bendiciones y multiplica sus frutos con tu protectora mano». Después, llegó un animado desfile de carrozas. La de Turón, la del Club Piraguas Villaviciosa-El Gaiteru y la de Fuentes fueron las ganadoras.

