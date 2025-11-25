El PP de Villaviciosa celebra que tras «trece años de insoportable» demora se arregle la AS-330

El anuncio por parte de la Consejería de Movilidad de que se han adjudicado las obras para mejorar la carretera AS-330 en Villaviciosa ... fue celebrada por el PP de Villaviciosa, si bien lamentaron la tardanza en acometer esta actuación.

El diputado regional y presidente del Partido Popular de Villaviciosa, José Manuel Felgueres, lamentó la «insoportable» demora de 13 años en la ejecución de esta obra, que atribuyó a la «incompetencia y la falta de prioridades» de los gobiernos socialistas.

«Desde el año 2012 existían informes en el Principado que señalaban que la carretera se encontraba en muy mal estado, por lo que su reparación ya había sido incluida en el Plan de Carreteras 2013- 2018. Durante todo este tiempo, vecinos y usuarios de esta carretera han sufrido riesgos y dificultades innecesarias por la inacción del Gobierno del Principado», añadió Felgueres, quien recordó que «se trata de una infraestructura totalmente abandonada y fundamental para la seguridad y la conectividad de varias parroquias del concejo».

En cualquier caso, advirtió, el PP maliayo «seguirá vigilante», «reclamando que la AS-330 y el resto de las carreteras del municipio dejen de ser víctimas de la desidia y la improvisación de los gobiernos socialistas», además de criticar la actitud del alcalde.