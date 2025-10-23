El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Dibujo realizado por Xuan Pedrayes que recrea el resultado final de los trabajos..

La rehabilitación de la muralla de Villaviciosa estará lista en el primer trimestre de 2026

La intervención se guiará por una descripción del ilustrado Francisco de Paula Caveda, con un proyecto de Xuan Pedrayes

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:34

Las obras para rehabilitar el lienzo de la muralla medieval que sobrevive en el centro de la capital de Villaviciosa están a ... punto de iniciarse. En las próximas semanas, apuntaron en el Ayuntamiento, se abordará está actuación que, como adelantó El COMERCIO, busca situar a la muralla como un atractivo turístico potente además de, decía este jueves el equipo de gobierno que encabeza Alejandro Vega, «poner en valor este espacio histórico y cultural, esencial para comprender la rica trayectoria patrimonial de la villa maliaya». La empresa Martínez Monasterio es la encargada de llevar a cabo los trabajos, siguiendo un proyecto que se encargó al arquitecto Xuan Pedrayes, experto en la materia por haber realizado su tesis doctoral sobre la creación y desarrollo de la Pola de Maliayo. El coste de los trabajos ronda los 150.000 euros, financiados con fondos europeos. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

