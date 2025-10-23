La rehabilitación de la muralla de Villaviciosa estará lista en el primer trimestre de 2026

Las obras para rehabilitar el lienzo de la muralla medieval que sobrevive en el centro de la capital de Villaviciosa están a ... punto de iniciarse. En las próximas semanas, apuntaron en el Ayuntamiento, se abordará está actuación que, como adelantó El COMERCIO, busca situar a la muralla como un atractivo turístico potente además de, decía este jueves el equipo de gobierno que encabeza Alejandro Vega, «poner en valor este espacio histórico y cultural, esencial para comprender la rica trayectoria patrimonial de la villa maliaya». La empresa Martínez Monasterio es la encargada de llevar a cabo los trabajos, siguiendo un proyecto que se encargó al arquitecto Xuan Pedrayes, experto en la materia por haber realizado su tesis doctoral sobre la creación y desarrollo de la Pola de Maliayo. El coste de los trabajos ronda los 150.000 euros, financiados con fondos europeos. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

No será la primera vez que la muralla se somete a un tratamiento de recuperación. El paso del tiempo fue haciendo que la muralla fuera menguando e incluso se le perdió la pista según la villa iba creciendo. Pero unas obras en 1982 sacaron a la luz el lienzo que hoy sobrevive junto a la plaza del Ecce Homo. Fue tras la demolición de la casa de Atanasio Iglesias, que contaba también con una ferretería. En aquellas fechas hubo quien incluso planteaba acabar del todo con estos restos medievales. Pero se salvó el lienzo y ya en 2013 el Ayuntamiento acometió unos trabajos de recuperación y señalización en el lienzo que le dieron a esta cerca una nueva vida.

Tramo original

Ahora se da otro paso para recuperar la muralla. La intervención se basará en las descripciones históricas del ilustrado Francisco de Paula Caveda Solares (1759-1812). Así, explican en el equipo de gobierno, se podrá realizar una reconstrucción parcial del tramo original de la muralla, que se corresponde con el entorno de una de las puertas de entrada de la muralla que tenía La Villa, la conocida como puerta del Cañu, hoy plaza de Ecce Homo, recuperando su escala y su valor histórico.

La técnica que se utilizará es la de anastilosis, que permite recuperar estructuras antiguas a partir de sus elementos originales. Se ejecutarán asimismo tareas de consolidación, mejora estructural, adecuación del entorno y realce visual del espacio, con el propósito de facilitar su localización, comprensión e interpretación por parte de los visitantes e integrarlo en el recorrido turístico-cultural del casco histórico. «Damos un paso más en la recuperación, conservación y puesta en valor de La Villa medieval, que cada vez atrae a más visitantes», destacó el alcalde, Alejandro Vega, quien considera que la muralla ha estado «olvidada». «Ahora abordamos la recuperación de un símbolo de nuestra historia como, para vecinos y visitantes«, añadió sobre un lienzo que habla de los orígenes de la fundación de La Villa, mediante el otorgamiento de la Carta Puebla por el Rey Alfonso X el Sabio, en 1270.