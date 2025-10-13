Los secretos de la Villaviciosa capital manzanera, al descubierto

La Villaviciosa capital manzanera desvela sus secretos y sus rincones más emblemáticos. Y lo hizo a través de una visita guiada por la villa ... además de con dos simuladores de realidad virtual ubicados en la plaza de abastos. Todo ello dentro del Festival de la Manzana que ayer finalizó en la capital maliaya.

Así quienes participaron en el recorrido guiado, por Adrián Teresa, pudieron adentrarse en la historia de Villaviciosa, siempre vinculada a la manzana y a los cultivos. El propio nombre de la localidad y del concejo ya da una pista. «Villaviciosa tiene el origen en villa fértil», indicaba Teresa. Se le dio aquella denominación de fértil por la cantidad de cultivos que jalonaban, y aún lo hacen, aquel territorio.

De hecho, a día de hoy, la denominada capital manzanera muestra su fortaleza con datos como que es el concejo con más llagares adscritos a la sidra con Denominación de Origen, diez, y también tiene el mayor número de hectáreas para manzana para sidra DOP, cincuenta.

Ampliar Un joven aprende a escanciar en el puesto de la DOP Sidra de Asturias. S. G. A.

Formaron parte del recorrido, la Casa de los Hevia, donde pernoctó el entonces Príncipe de Gante y futuro Carlos I de España y V de Alemania, la de José Caveda y Nava, la plaza Obdulio Fernández, con 'La manzanera', que rinde tributo a quien fuera uno de los fundadores de El Gaitero y erigida por suscripción popular en la década de los años 30 del siglo pasado... También las Escuelas Graduadas, que ayudó a construir, junto con el Ateneo Obrero, Obdulio Fernández aportando fondos. Y la plaza del Ancho y el Hotel Casa España... Lugares icónicos de Villaviciosa, al igual que la es ultra de Úrculo, 'Exaltación de la manzana', y la que se acaba de inaugurar a escasos metros, de Pablo Maojo, para celebrar que la cultura sidrera es ya patrimonio de la Humanidad, tras declararlo así la Unesco. Ahora, el siguiente paso de la capital manzanera de España es conseguir declarar el festival que ahora termina Fiesta de Interés Turístico Nacional.