El grupo que participó en la visita ante la maqueta que recrea la Villaviciosa antigua y ante la estatua de 'La manzanera'. S. G. A.

Los secretos de la Villaviciosa capital manzanera, al descubierto

Visitas guiadas y recorridos virtuales descubren a vecinos y visitantes el pasado y presente de la villa maliaya en un festival que aspira a ser de Interés Turístico Nacional

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:26

Comenta

La Villaviciosa capital manzanera desvela sus secretos y sus rincones más emblemáticos. Y lo hizo a través de una visita guiada por la villa ... además de con dos simuladores de realidad virtual ubicados en la plaza de abastos. Todo ello dentro del Festival de la Manzana que ayer finalizó en la capital maliaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

