Aránzazu Fernández, fiscal especial de violencia sobre la mujer en Asturias: «Es un bulo que un maltratador eluda su responsabilidad penal por cambiar de sexo»

No lleva un año en el cargo y ya ha visto multiplicadas sus competencias. Aránzazu Fernández (Oviedo, 1971) es la fiscal especial de violencia ... sobre la mujer en Asturias. Desde octubre pasado asume, además, todos los casos de violencia sexual, trata de seres humanos con fines sexuales, mutilación genital, matrimonios forzosos y un sin fin más. En el 25N, reclama mejores infraestructuras para la Justicia en Oviedo y apoya la futura ley contra la violencia vicaria.

–Dice el TSJA que los juzgados de violencia de Oviedo no pueden garantizar ni la intimidad ni la seguridad de las víctimas.

–Desde la Fiscalía ya habíamos puesto el foco de atención en las dependencias de Oviedo, en concreto, pero también en la de otros lugares de Asturias que no son adecuadas para este tipo de delitos. Si hablamos de internet, los problemas con el programa son diarios. Si hablamos de espacio físico, la materia que se juzga es muy sensible y se precisan unas condiciones que garantice que la víctima pueda declarar con seguridad, que se le procure intimidad, además de evitar la confrontación visual con el agresor.

–¿No se puede evitar?

–Tal y como está el espacio, no. Hablamos de un pasillo muy estrecho, que es el único de acceso a la sala. Una sala que, además, tiene unas dimensiones muy reducidas. Tanto que impide que la víctima, cuando está declarando, no sienta la presencia a escasos metros del agresor. Aunque se coloque un biombo. No reúnen las condiciones. Pero tampoco tenemos espacio para nosotros.

–¿A qué se refiere?

–En Fiscalía no tenemos una sala donde los fiscales nos podamos reunir con la privacidad que necesita la víctima. Y muchos compartimos despacho.

–Desde el 3 de octubre, los juzgados de violencia han asumido las competencias en los casos de agresión sexual. ¿En Oviedo una víctima de violación coincide en el pasillo con su agresor?

–Sí. Son situaciones complicadas para la protección y, sobre todo, para la sensación de seguridad de ella a la hora de declarar. Los juzgados de Oviedo necesitan más espacio y en Fiscalía las necesitamos urgentemente.

–Entre los operadores jurídicos surgen voces que alertan que la mayoría de los casos de agresión se dan en fin de semana, con lo que son los juzgados de guardia y no los especializados los que tienen que tratar estos asuntos.

–La mayoría de los asuntos en los que intervenimos en la guardia son de violencia. La diferencia es que si es en fin de semana, solamente se va resolver sobre la petición de orden de protección, pero no habrá juicio rápido.

–Desde su llegada al cargo, el Fiscal Jefe, Gabriel Bernal, ha dicho que están escasos de personal. ¿También en su área?

–En la sección de violencia se precisa más personal porque ha sido muy importante el incremento de competencias que se ha producido y que entró en vigor el mes pasado. Es evidente que se necesitan más fiscales en esta materia. Porque, además, en la Memoria 2024 de la Fiscalía se constata que estos asuntos han crecido un 35% más. Y ahora, tras las últimas reformas introducidas, serán necesarios más fiscales.

–¿Cómo ha cambiado su vida laboral desde el 3 de octubre, cuando a las competencias en violencia de género y doméstica se suman las agresiones sexuales?

–Mucho, porque ese, el de las agresiones sexuales cuando no existe o no existió relación entre víctima y agresor no es el único aumento de competencias. También tenemos la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzados, los delitos contra la intimidad y, también, todo el elenco de delitos contra las relaciones familiares que, antes, se limitaban al impago de pensiones. Y el ámbito civil, que no hablamos de ello.

–Hable, hable.

–Por ejemplo, ahora dependen de estos juzgados las resoluciones sobre recursos en materia de protección de menores, reconocimiento de sentencias e, incluso, de matrimonios canónicos declarados nulos.

–En su primera entrevista tras llegar al cargo, en junio pasado, dijo usted que había casos fijados ya para 2027, ¿ha mejorado la situación?

–Pues tengo que ser optimista, porque se ha creado un refuerzo para ese juzgado, el Penal número 4 de Oviedo, lo que está ayudando a descongestionar los casos pendientes de señalamiento. El problema es que es temporal, confiamos en que se siga prorrogando ese refuerzo hasta llegar a una solución.

–El crimen de Susana Sierra, en Gijón, el 24 de junio, sigue sin pasar al juzgado especializado. Delegación del Gobierno y Principado lo consideran feminicidio.

–Ese crimen se trata de un acto violencia de tinte machista, pero no se ha acreditado la relación sentimental entre ambos. Eso no quiere decir que no se vaya a juzgar con todo el rigor ni que se vaya a penalizar de manera más liviana.

Fiscal General

–Cómo fiscal, ¿qué bulos del negacionismo podemos erradicar?

–Por ejemplo, que se cree que, en el caso de agresión de una mujer a un hombre tiene menos reproche penal. O lo que se ha dicho del cambio de sexo del agresor, eso nunca eludirá su responsabilidad penal.

–¿Se ha encontrado con muchos casos de un agresor machista que cambie de sexo?

–Alguno hay, pero no es una cifra apreciable. Y, desde luego, si tiene una denuncia por violencia de género se le juzga por ello.

–¿Y las denuncias falsas?

–No es una cifra apreciable. Alguna hay, pero son muy pocas.

–¿Cómo valora el anteproyecto de ley de la violencia vicaria?

–Le queda recorrido, pero es un anteproyecto muy novedoso, pionero en Europa. Es muy importante que se establezca un tipo penal específico para castigar la violencia vicaria. Se pena con prisión que va de 6 meses y cubre a todas las personas allegadas a la mujer. Detalla hacia quienes se dirige esa violencia vicaria, es decir, a los hijos, pero también loas ascendientes, a los que convivan en el círculo familiar, como hermanos... Incluso a la pareja actual de la mujer.

–¿Y el derecho a visitas ya está más restringido?

–A partir de la reforma del artículo 94 del Código Civil, la regla general es la suspensión del régimen de visitas, si ya las había, o no establecerlas de mano.

–¿Ha suspendido muchos?

–Sí, sí. Desde la reforma legal ese artículo lo aplicamos cada día.

–El Fiscal General ha sido condenado.

–Me permitirá que, por tratarse de la fecha que es, 25N, me limite a hablar de la lucha contra la violencia sobre la mujer.