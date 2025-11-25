El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aránzazu Fernández, fiscal delegada de violencia sobre la mujer en Asturias. Juan Carlos Román
25N en Asturias

Aránzazu Fernández, fiscal especial de violencia sobre la mujer en Asturias: «Es un bulo que un maltratador eluda su responsabilidad penal por cambiar de sexo»

«En los juzgados de Oviedo no podemos evitar que una víctima de violencia de género o sexual se cruce con su agresor en el pasillo»

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:26

Comenta

No lleva un año en el cargo y ya ha visto multiplicadas sus competencias. Aránzazu Fernández (Oviedo, 1971) es la fiscal especial de violencia ... sobre la mujer en Asturias. Desde octubre pasado asume, además, todos los casos de violencia sexual, trata de seres humanos con fines sexuales, mutilación genital, matrimonios forzosos y un sin fin más. En el 25N, reclama mejores infraestructuras para la Justicia en Oviedo y apoya la futura ley contra la violencia vicaria.

