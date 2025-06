Los 286 euros respecto a Cantabria que les separan y más problemas por resolver

Cuando el miércoles, pasadas las once de la noche, el representante de CC OO, Borja Llorente, empezó a relatar megáfono en mano los avances que ... había habido en la reunión de siete horas con el Gobierno asturiano hubo aplausos e incluso lágrimas. Pareciera en aquel momento que había acercamiento, que se estaban logrando cosas, que la situación empezaba a encauzarse. Pero, a la vista del análisis que docentes y sindicatos han hecho en los días posteriores, nada más lejos de la realidad. Ha habido avances en algunas cuestiones que ninguna de las partes quiere revelar en estos momentos de las negociaciones. Y son muchas aún las cuestiones en las que todavía están alejadas ambas partes.

Diferencias salariales

Los 105 euros no son suficientes

Equiparación salarial. Venían hablando de ello no desde hace meses, sino años. «Somos los peor pagados», repetían. Así que, cuando llegó esta huelga, esa cuestión era una de las principales que se ponía sobre la mesa. No se concretaba al principio, solo se mencionaban las diferencias de hasta 500 euros con otras comunidades autónomas. En la reunión del miércoles, el Principado dio cifras: 105 euros de subida lineal para todo el profesorado, con un añadido de 65 más para aquellos que tienen menos de cinco años de experiencia y, por lo tanto, no pueden acceder a la evaluación docente. Las mejoras se darían, en el caso de los 170 euros, en los complementos transitorio y específico y, en el de los 105, en el complemento específico. Dejarían de cobrar los 65 euros cuando empezaran a percibir el complemento de la evaluación.

Los docentes dijeron que era insuficiente. Y dijeron claramente que querían cobrar lo mismo que los docentes cántabros. Ellos, ya desde el primer año de experiencia, perciben 286 euros euros más. Además, ahora negocian una subida de otros 200 euros.

Pluses

Pago de tutorías y coordinaciones

Nada se ha hablado en estas negociaciones, o al menos no ha trascendido, sobre la reivindicación de reconocer la acción tutorial, esto es, de pagar un plus a los maestros que ejercen de tutores, al igual que aquellos que se hacen cargo de la coordinación de programas, como el PROA+.

Especialistas en PT y AL

300 incorporaciones

Es una de las grandes cifras que dio el Gobierno del Principado: contratación de 300 especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, con el siguiente calendario: 120 en el año 2026; 100 en el curso 2026-2027 y 80 en el curso 2027-2028. La cifra parecía que sonaba bien en un principio. Pero no. Para empezar, porque casi no tocaría a un especialista por centro. Y porque dudan los docentes de la falta de concreción sobre si van a ser a media jornada o a jornada completa. Y porque no saben si la Administración está contando ahí los 170 que ya estaban previstos dentro del programa PROA +, con financiación estatal.

Por otro lado, el Principado ha ofrecido aumentar la plantilla de auxiliares educadores, con una media de 10 incorporaciones por curso durante los próximos tres años académicos. No convence esa cifra, ni la oferta de ampliar los apoyos en Educación Infantil a tres por cada 9 unidades, ya que piden apoyos en todas las aulas. Ni la dotación de ocho plazas de profesorado de servicios a la comunidad. Muchos de los carteles reivindicativos siguen pidiendo una «inclusión real».

Alumnado NEAE y NEE

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad está centrando gran parte de la movilización y de la negociación con la Administración. Incluye, claro está, la contratación de especialistas, pero también cómo se computan los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y el de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. A estos últimos, lamentan con insistencia docentes y familias, nunca les llegan los apoyos, porque los que hay ni siquiera son suficientes para atender a los niños y niñas con NEE. No llegan, por ejemplo, para los niños que son detectados de Altas Capacidades. «Repartimos miseria», han dicho. Se reclama que en el cómputo de ratios esos alumnados cuenten doble. El Principado lo ha ofrecido con el alumnado de NEE, pero solo hasta un máximo de dos por clase. Del de NEAE no se ha ofrecido nada.

Los directores de los centros insisten en la necesidad de un decreto que regule la inclusión y la atención educativa.

Uno por cada 350

Orientadores insuficientes

La oferta del Principado en este sentido pasa por la modificación del decreto de orientación para rebajar la ratio de asignación del especialista de orientación: habría uno por cada 350 estudiantes, frente a los 400 de ahora. Esta medida se implantaría en septiembre de 2026, dado que es preciso tramitar la norma que le dará soporte. La cifra no es suficiente para los docentes, que reclaman horas efectivas de orientación en unas aulas y centros con realidades cada vez más complicadas.

Rebajar la burocracia

Respaldo administrativo

El acuerdo alcanzado a principios de curso y que evitó aquella convocatoria de huelga ya incluía un plan para rebajar la burocracia, que no se ha llegado a desarrollar por completo. La oferta del Principado pasa por la contratación de 30 administrativos. Tres ya habían sido comprometidos para trabajar, desde la propia consejería, con los centros de direcciones unipersonales. Ahora se trataría de contar con otros 27 que tendrían sus puestos en los propios centros.

Se preguntan los docentes cómo se van a repartir 27 administrativos entre más de 300 centros y cómo eso va a ayudar realmente a rebajar la carga administrativa, especialmente a los equipos directivos.

Desdobles

Secundaria y FP lamentan la falta de avances

Muchas de las propuestas que se están negociando afectan a Infantil y Primaria. Pero ¿qué pasa con Secundaria? Entre el profesorado de este cuerpo ha crecido el malestar en estos últimos días por la falta de medidas que les beneficien. Lo último que se dio a conocer fue la creación del Departamento de Economía. Lo mismo sucede con la Formación Profesional, tras un curso muy complicado para ellos. Para la FP, el Gobierno ha ofrecido actualizar los módulos que requieren desdobles o contar con dos docentes y crear un grupo de trabajo para actualizar la normativa y ampliar los módulos que se benefician de estas medidas.

Demasiado tarde

Reducción horaria a los mayores de 55 años

Se plantea estudiar la cuestión de la rebaja de horario lectivo a los mayores de 55 años el próximo año e incluir la medida en el presupuesto de 2027, lo que posiblemente supondría la aplicación de la rebaja en el curso 2027-2028. «¿Hay que esperar tres años para esto?» se preguntan los docentes.

Bajas

Sustituciones desde el principio

Nada se ha hablado sobre la petición de cubrir las bajas del profesorado, algo que ahora puede tardar, dicen, dos semanas, debido al sistema que existe para hacerlo.