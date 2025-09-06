Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

La sanidad pública asturianos ha perdido en lo que va de año más de 50.000 consultas médicas, y todo porque el paciente no acudió ... a la cita programada. A fecha de 31 de julio eran, concretamente, 52.653 las personas que no se habían presentado en tiempo y forma en su centro de salud o en atención especializada. Un absentismo que no es baladí, ni mucho menos, porque tiene repercusión directa sobre las listas de espera.

Aunque Asturias está lejos de las cifras que se registran en comunidades autónomas como Canarias, Andalucía o Castilla-La Mancha, las autoridades sanitarias y los propios facultativos coinciden en que se trata de «un problema». El número de consultas fallidas ya representa, de hecho, el 4,6% de las 1.127.086 citas atendidas este año por el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Un porcentaje que se acentúa en las consultas externas de los hospitales, donde las ausencias pueden llegar a suponer, en algunos centros, hasta un 5,5% del total. «Los porcentajes son mayores en los hospitales más grandes –especialmente HUCA, en Oviedo, y Cabueñes, en Gijón–, porque, a mayor volumen de citas, más probabilidades hay de que los pacientes falten», precisa la Consejería de Salud.

La Consejería de Salud ha implementado medidas para corregir lo que ya empieza a ser «un problema» para organizar agendas y optimizar los recursos del sistema sanitario

Eso, en cuanto a las consultas con los especialistas de los centros hospitalarios. Si se analiza Atención Primaria, los pacientes que no acuden ni avisan previamente a su médico de Familia se sitúan en torno al 4,3%. En uno y otro nivel asistencial, la situación se mantiene durante todo el año y, en contra de lo que cabría esperar por tratarse de un período vacacional, «no se registra una variación de porcentajes en los meses de verano».

Faltar a una cita médica programada y no avisar para anularla genera ineficiencias económicas, productivas y organizativas en el Servicio de Salud, además de engordar las listas de espera. No es sólo que «esa cita resulta fallida y es tiempo que dejamos de atender a otro paciente que sí acudiría y lo necesita», señalan fuentes sanitarias. También hay que tener en cuenta que «el paciente que no acude vuelve a la lista de espera», con lo que eso supone en las demoras asistenciales.

De ahí que la Consejería de Salud haya ido implementando medidas para tratar de reducir lo máximo posible el ausentismo de pacientes en las consultas de la red pública, una preocupación compartida por todos los servicios de salud del país. En atención especializada, según explica el departamento que dirige Concepción Saavedra, «se confirma la cita por SMS y/o carta, notificando al paciente la fecha y hora como recordatorio. Incluso se le dice expresamente que, si no puede acudir, debe llamar».

Para ello, en ese mensaje o carta se adjunta el número de teléfono y extensión del servicio correspondiente, así como la referencia de la historia clínica del paciente, para que «sea más fácil hacer el cambio». En algunos casos, dependiendo de la demora acumulada y las ausencias que se registran, desde el hospital de referencia «se llama al paciente una semana antes de la cita médica para confirmar su asistencia y poder así articular los cambios oportunos que permitan la reprogramación de nuevos pacientes». Algo que ya ocurre también con las intervenciones quirúrgicas.

Llamadas automáticas

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) está trabajando en nuevas alternativas que aprovechan los últimos avances tecnológicos para mejorar la gestión de las citas. Fruto de ese trabajo, se ha puesto en marcha un sistema de llamadas automáticas que tiene como objetivo, precisamente, evitar que se pierdan las citas de aquellas personas que no acuden a la consulta programada con el médico.

Un proyecto piloto que ha comenzado a funcionar en el área sanitaria V –que abarca Gijón, Carreño y Villaviciosa– y «en el que seguimos avanzando» con el propósito de «optimizar las agendas de los profesionales» e «incrementar la eficiencia» de la sanidad pública. Como punto de partida, el nuevo sistema se ha puesto a prueba en el servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cabueñes.

La intención del Sespa, no obstante, es ir extendiendo dicho método a otros servicios y áreas sanitarias con lista de espera o con un porcentaje significativo de absentismo. A través de las llamadas automáticas, que se realizan la semana previa a la consulta, los pacientes escuchan un mensaje con la información relativa a su próxima cita médica. Acto seguido, se les ofrece la opción de pulsar 1 para confirmar su asistencia; 2 para modificar la cita; 3 para anularla; y 4 para volver a escuchar el mensaje completo.

Hay que recordar que, a 31 de julio, 107.512 personas en Asturias estaban pendientes de una primera consulta con los especialistas de atención hospitalaria. Son 4.582 menos que hace un año, pero 1.928 más que este mes de junio. Un incremento que guarda estrecha relación con el hecho de que nos encontremos en período vacacional.