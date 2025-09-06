El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pacientes esperan en la sala del servicio de Dermatología del HUCA.

Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

El absentismo puede llegar en el caso de los hospitales, sobre todo en los de mayor tamaño, al 5,5% del total de citas atendidas hasta julio. «Es tiempo que dejamos de atender a otras personas que lo necesitan y afecta a la lista de espera», advierten profesionales y autoridades sanitarias

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:40

La sanidad pública asturianos ha perdido en lo que va de año más de 50.000 consultas médicas, y todo porque el paciente no acudió ... a la cita programada. A fecha de 31 de julio eran, concretamente, 52.653 las personas que no se habían presentado en tiempo y forma en su centro de salud o en atención especializada. Un absentismo que no es baladí, ni mucho menos, porque tiene repercusión directa sobre las listas de espera.

