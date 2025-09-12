El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inspectores abandonan la mina de Cerredo tras el accidente en el que murieron cinco personas. Damián Arienza

La comisión de Cerredo incide en los recortes en Seguridad Minera mientras Barbón los vincula al cierre de pozos y rechaza responsabilidad directa

Quien fuera jefa del servicio de Ordenación Minera hasta junio de 2023 argumenta que el fin del carbón no supuso una merma de la carga de trabajo. Verónica Fabián asegura que la comprobación de la solvencia económica y técnica a la hora de tramitar un traspaso de los derechos mineros de una empresa a otra corresponde a los servicios jurídicos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:03

El reajuste de personal responsable del área de Seguridad Minera desde 2019, tras el cierre de las explotaciones de carbón, denunciado el pasado jueves — ... en el marco de la comisión de investigación sobre el caso Cerredo— por José Manuel Embil Fanjul, último jefe de servicio de Seguridad Minera antes de aquella reestructuración interna, volvió a ponerse sobre la mesa este viernes en una nueva sesión de la comisión. Lo hizo Verónica Fabián Álvarez, actual jefa del Servicio de Control Ambiental, que compareció ante sus señorías principalmente por haber pertenecido desde 2010 hasta junio de 2023 a la dirección general con competencia minera, primero como funcionaria interina del Servicio de Seguridad Minera y después, ya con plaza, como jefa de Servicio de Ordenación Minera. En este cargo llegó a realizar una inspección en la mina de Cerredo durante el periodo que investiga la comisión en torno a las responsabilidades políticas que pudieron derivar en accidente del pasado mes de marzo en el que fallecieron cinco personas.

