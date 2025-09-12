La comisión de Cerredo incide en los recortes en Seguridad Minera mientras Barbón los vincula al cierre de pozos y rechaza responsabilidad directa

El reajuste de personal responsable del área de Seguridad Minera desde 2019, tras el cierre de las explotaciones de carbón, denunciado el pasado jueves — ... en el marco de la comisión de investigación sobre el caso Cerredo— por José Manuel Embil Fanjul, último jefe de servicio de Seguridad Minera antes de aquella reestructuración interna, volvió a ponerse sobre la mesa este viernes en una nueva sesión de la comisión. Lo hizo Verónica Fabián Álvarez, actual jefa del Servicio de Control Ambiental, que compareció ante sus señorías principalmente por haber pertenecido desde 2010 hasta junio de 2023 a la dirección general con competencia minera, primero como funcionaria interina del Servicio de Seguridad Minera y después, ya con plaza, como jefa de Servicio de Ordenación Minera. En este cargo llegó a realizar una inspección en la mina de Cerredo durante el periodo que investiga la comisión en torno a las responsabilidades políticas que pudieron derivar en accidente del pasado mes de marzo en el que fallecieron cinco personas.

Casi al mismo tiempo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, relacionaba la reestructuración del área con el cierre de los pozos de carbón y, en consecuencia, con el fin de la minería en Asturias. «Lógicamente, yo entiendo que cuando hay que redimensionar los equipos, que como comprenderá, a mí no me toca definir eso ni mucho menos, en cualquier administración, sea la local, sea autonómica, sea en este sentido el servicio de inspección, se tienen en cuenta pues las explotaciones mineras abiertas y lógicamente en los últimos años no hace falta que recuerde todos los pozos mineros que se cerraron», anotó en respuesta los medios de comunicación durante la inauguración del nuevo consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón. De esta forma, Barbón eludió cualquier responsabilidad directa en la decisión, pese a que el decreto de reestructuración lleva su firma y la del entonces consejero de Industria, Enrique Fernández. «Prefiero ser prudente porque desconozco el criterio que se siguió y desde luego mi máximo respeto a la investigación», añadió.

Sin embargo, cuestionada con la vinculación de estos recortes en el personal al fin de la minería del carbón, la compareciente fue tajante al señalar que el hecho de que dejara de producirse carbón «no quiere decir que se redujera la carga de trabajo porque había labores de restauración y planes de cierre», respondió.

Durante su intervención, Fabián Álvarez —quien fuera jefa de Servicio de Ordenación Minera hasta junio de 2023— explicó que se ocupó de la tramitación del expediente por el que los derechos de explotación de esta mina pasaron a Combayl mediante auto del juez durante el proceso de liquidación de la Compañía Astur Leonesa (CMAL). También recibió en febrero de 2023 la solicitud de Combayl para el cambio de titularidad a Blue Solving, empresa vinculada directamente a la anterior y que gestionaba la explotación en el momento del accidente, aunque abandonó su cargo antes de que se resolviera.

En todo caso, aclaró que, una vez recibida la solicitud, su responsabilidad se limita a confirmar «que se cumplen los requisitos del trámite y que los derechos mineros que están en el catastro minero son los que se dicen que son, así como comprobar si se transmite toda la explotación o parte». A partir de ahí, insistió ante varios diputados, «se da traslado del expediente al servicio de asesoría jurídica administrativa de la consejería», órgano al que —según Fabián Álvarez— le corresponde comprobar la solvencia económica y financiera «y también la técnica». Una afirmación que sorprendió a algunos diputados, pues no coincidía con lo expuesto por otros comparecientes. «Igual ahora se hace de otra manera pero cuando yo estaba era así», zanjó la compareciente.

En cuanto a sus labores como inspectora, Verónica Fabián confirmó que había participado en una de las visitas a la mina, acompañando al inspector responsable del seguimiento de esta explotación, donde aseguró que no haber observado nada extraño y aseguró que acceso a la bocamina era «inaccesible». Además, en su actual cargo dentro de la Dirección General de Medio Ambiente, asegura no haber tenido contacto directo ni indirecto con los empresarios del grupo Cerredo.