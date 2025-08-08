Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas La playa gijonesa de San Lorenzo se tuvo que cerrar esta tarde parcialmente al baño con marea alta y cientos de bañistas en el agua

Esta tarde, a las 16.30, los responsables del servicio de Salvamento dieron orden de cerrar al baño la playa de San Lorenzo de Gijón. Junto a la preceptiva bandera roja ondeaba también la temida 'bandera medusa', salvo en la zona del Piles, donde hay bandera amarilla. Es la única zona del arenal abierta al baño esta tarde en el arenal gijonés, y al estar la marea alta, el lugar donde se acumulan más bañistas. El resto tuvo que salir del agua apremiado con silbatos por los socorristas.

La alarma medusa sigue presente en otras zonas del litoral asturiano. Según los datos compartidos por los bañistas a través del portal medusapp, donde advierten de avistamientos de estos organismos y también de carabelas portuguesas, este viernes se ha notificado su presencia en playas de toda la costa de la región, de oriente a occidente: Puertu Chicu, las Cámaras, Borizu, Toranda (en Llanes), Santa Marina (Ribadesella), La Beciella (Caravia), La Griega (Colunga), La Ñora (Villaviciosa), San Lorenzo, Poniente, el Arbeyal (Gijón), Carranques (Carreño), la playa de Los Cristales (Gozón), el Aguilar (Muros de Nalón), Castello (El Franco), El Murallón, Los Campos (Tapia de Casariego) y en Peñarronda (entre Castropol y Tapia). No obstante, la presencia de las medusas no impide el baño en muchas de estas playas.

En caso de picadura, el SEPA aconseja: No rascar ni frotar la zona afectada, ni siquiera con una toalla o la arena.

Lavarla únicamente con agua de mar, evitando siempre el uso de agua dulce, amoniaco, orina o vinagre.

Los restos deben retirarse con pinzas o, si no es posible, protegiendo la mano.

Para aliviar el dolor, se recomienda aplicar frío durante 15 minutos, sin que el hielo entre en contacto directo con la piel.

La herida debe desinfectarse con alcohol yodado entre dos y tres veces al día durante 48 a 72 horas.

Los niños, personas mayores y alérgicos deben recibir especial atención en caso de picadura. Si aparecen síntomas como náuseas, vómitos, mareo, calambres musculares, cefalea o malestar generalizado, se debe acudir al hospital más cercano e informar, si es posible, del tipo de medusa implicada.

Aquellos que permanezcan tiempo prolongado en el agua, deben utilizar prendas protectoras como gafas, trajes de neopreno o lycras para minimizar los riesgos de contacto.