José Antonio Diez, alcalde de León. EFE

El alcalde de León exige «las mismas condiciones de movilidad que otros territorios»

«No es de recibo que los leoneses tengan siempre que esperar, sufriendo las consecuencias negativas de decisiones arbitrarias, irregulares, injustas e injustificables», indica

E. P.

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:54

Comenta

El alcalde de León, José Antonio Diez, se sumó este sábado las reivindicaciones asturianas de la supresión del peaje del Huerna exigiendo que se dé ya cumplimiento a las resoluciones que declaran irregular la ampliación de la concesión que debería haberse extinguido hace ya cuatro años.

En este sentido, el PSOE leonés llevará una moción al próximo pleno municipal para lograr un posicionamiento conjunto de todos los grupos municipales ante un asunto que, explica el regidor, «afecta a la movilidad de los leoneses y, especialmente, a los profesionales y trabajadores que cubren esta ruta habitualmente por razones laborales».

A este respecto, José Antonio Diez precisó que el flujo de tráfico en esta vía es altísimo y es necesario prestar un servicio gratuito avalado tanto por la necesidad de una vía segura de conexión con el Principado como por el cumplimiento de los requerimientos legales de una concesión prolongada de forma irregular.

El Gobierno de España, recordó el alcalde, extendió en el año 2000 las concesiones de las autovías León-Asturias AP-66 y a la AP-9, en Galicia, por 29 y 25 años, y después las vendió a los concesionarios sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la directiva sobre contratos públicos.

«No es de recibo que los leoneses tengan siempre que esperar, sufriendo las consecuencias negativas de decisiones arbitrarias, injustas e injustificables. Solo exigimos las mismas condiciones de movilidad que el resto de los territorios», ha lamentado Diez.

