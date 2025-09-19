El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pancartas de apoyo a Palestina en Avilés. Paloma Ucha

«Hay alternativas» para los medicamentos de la farmacéutica israelí Teva

La Sociedad Asturiana de Medicina Familiar defiende que «se debe sancionar al gobierno israelí con las medidas que tengamos a nuestro alcance»

Miriam Suárez
Olga Esteban

Miriam Suárez y Olga Esteban

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:44

Consejería de Salud del Principado de Asturias va a «analizar» los contratos que mantiene con la farmacéutica israelí Teva Pharma, a la que ha ... pagado dos millones de euros desde el año pasado. Ese análisis, dice el Principado, debe tener en cuenta «la responsabilidad con la salud de las personas que necesitan estos productos». Pero, a juzgar por la opinión de los sanitarios asturianos existen alternativas a lo fármacos de la empresa israelí. Esto es, el Principado podría cambiar de proveedor sin poner en riesgo del abastecimiento de dichos productos. Es así porque Teva Pharma prové, principalmente, de genéricos.

