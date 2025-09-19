«Hay alternativas» para los medicamentos de la farmacéutica israelí Teva

Consejería de Salud del Principado de Asturias va a «analizar» los contratos que mantiene con la farmacéutica israelí Teva Pharma, a la que ha ... pagado dos millones de euros desde el año pasado. Ese análisis, dice el Principado, debe tener en cuenta «la responsabilidad con la salud de las personas que necesitan estos productos». Pero, a juzgar por la opinión de los sanitarios asturianos existen alternativas a lo fármacos de la empresa israelí. Esto es, el Principado podría cambiar de proveedor sin poner en riesgo del abastecimiento de dichos productos. Es así porque Teva Pharma prové, principalmente, de genéricos.

Por eso, Rubén Villa, presidente de SAMFYC, la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria, es contundente en su opinión y se muestra convencido de que «se debe sancionar al Gobierno israelí con las medidas que tengamos a nuestro alcance». Por su experiencia, explica que los medicamentos de Teva también son suministrados por otras farmacéuticos.

La firma israelí vende medicamentos tan comunes con el ácido acetilsalicílico (la popular aspirina), amilodipino (de prescripción habitual en casos de presión arterial alta) o amoxicilina-ácido clavulánico (un antibiótico de la familia de las penicilinas que puede usarse para tratar neumonías, otitis o infecciones de garganta). En cualquier caso, «no se trata de patentes ni principios activos que Telva lleve en exclusiva y hay otras empresas que los producen y comercializan», explica el doctor Villa. En cuanto a sus terapias más específicas, encaminadas a tratar la esclerosis múltiple, el párkinson o las migrañas, «entiendo que también hay alternativas terapéuticas en el mercado».

En el caso de la esclerosis, uno de sus máximos expertos en Asturias, el doctor Pedro Oliva, del HUCA, confirma que no habría problemas, ya que el dimetilfumarato 240, que se emplea para el tratamiento de adultos con formas recurrentes de esta enfermedad no tiene ya patente en vigor, por lo que se usan genéricos que son suministrados por otras farmacéuticas también. Es decir, la cancelación del contrato «no nos impactaría».

Es la misma situación en la mayor parte de los productos de Teva, según explica Carlos Ponte, de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias. Ponte defiende que «los Gobiernos tienen que estar a la altura de las circunstancias» y defiende que «la opinión pública, de manera abrumadora, es contraria a mantener relaciones comerciales con Estados genocidas». De ahí que la Plataforma ya ha solicitado a la Consejería de Salud que rescinda el contrato y «se lo volveremos a reiterar» en la reunión que tienen la próxima semana. Ponte, como el resto de consultados, considera que no habría mayores problemas para encontrar otras farmacéuticas que suministraran los medicamos que ahora recibe el Principado a través de Teva. Carlos Ponte hace referencia a Navarra, donde «el Parlamento ha solicitado al Gobierno que no trabaje con Teva» y otras farmacéuticas israelíes.

Por su parte, Alfredo Menéndez Antolín, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, entiende que cualquier decisión que se tome al respecto «es política» y «quiero pensar que, antes de adoptar cualquier medida al respecto, Salud tendrá estudiadas ya posibles alternativas». Menéndez Antolín señaló, asimismo, que «Teva funciona en España sobre todo para la venta de genéricos. No creo que hubiese problemas de suministro o para los pacientes, porque hay opciones o tratamientos sustitutivos. Aunque los medicamentos para enfermedades muy específicas son más difíciles de encontrar, aun así, no creo que vaya a peligrar la salud de nadie».

Tomé pide «dejar de favorecer» a Teva

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, ha exigido al Ejecutivo que rompa los contratos con la compañía, ha pedido a Salud que «deje de favorecer ya a una farmacéutica israelí pirata». Una empresa, apuntó, «que apoya y contribuye al genocidio de Palestina. Y que además ha tenido multas millonarias tanto en EEUU como en Europa, por sus prácticas abusivas«. Tomé hizo estas declaraciones tras conocer la réplica del Gobierno autonómico a su denuncia sobre el apoyo de la Consejería a la farmacéutica. »La cobertura de todos los tratamientos que necesitan los asturianos y las asturianas es prioritaria, por supuesto«, dejó claro la parlamentaria. Lo que no es «prioritario» es «seguir dando privilegios a esta empresa ni a ninguna otra que contribuya y apoye el genocidio de Palestina».

«La Consejería se escuda en la normativa contractual, sin aclarar que hay instrumentos jurídicos de sobra, y antecedentes conocidos, para romper estos contratos», asegura. Tomé adelanta que «seguiremos revisando los contratos de la Administración asturiana para asegurarnos de que se cumple con el boicot a Israel».