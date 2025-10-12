El anuncio de Calvo de pelear por una bonificación del 100% en el Huerna suscita apoyo crítico

En su entrevista este domingo con EL COMERCIO, el consejero Alejandro Calvo detalló la hoja de ruta de las acciones administrativas y jurídicas que ... maneja el Principado en relación al Huerna y marcó posición: dado que la Comisión Europea considera ilegal la prórroga y venta de la concesión, estima que lo que procede es la anulación del peaje. Como paso intermedio instó una bonificación del 100% mientras siguen adelante los procesos administrativos y judiciales. Ya no valdría al Principado una bonificación del 50 o el 80%, apuntó.

Entre los partidos que ayer valoraron la entrevista se palpa apoyo en lo tocante a revertir el peaje y críticas a determinadas respuestas de Calvo. «Nosotros siempre hemos dicho que es una cuestión de voluntad política, que dejen de engañar y hacer partidismo, y exijan de una vez por todas al Gobierno central su eliminación», indicó Carolina López, presidenta de Vox en Asturias.

«Creemos que está en la posición correcta respecto al Huerna», apoyó Delia Campomanes, en nombre de IU-Convocatoria. Eso sí, le chirrió que el consejero dejara caer que si se consigue suprimir el Huerna no sepa qué más se le podría pedir al Gobierno. «Claro que se le pueden pedir cosas, para empezar, que el plan de cercanías deje de ser palabrería y se convierta en una realidad», manifestó. Con todo, Campomanes centró sus palabras en pedir una gran manifestación el viernes.

Adrián Pumares, de Foro, vio confirmada una de sus sospechas. El consejero admitió que hay un retraso en la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico (el asociado a Feve). «No van a llegar en el plazo previsto», afeó, al tiempo que criticó que Calvo no contratara el estudio jurídico del rescate del Huerna que pidió «por unanimidad la Junta General» el pasado año, a instancias de Foro.

Covadonga Tomé, de Somos, defiende que hablar de bonificaciones «es un entretenimiento innecesario. La supresión es lo único que cabe».