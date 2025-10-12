El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Alejandro Calvo, sentado en su escaño, escuchando a un diputado de la oposición. Pablo Nosti
Batalla del Huerna

El anuncio de Calvo de pelear por una bonificación del 100% en el Huerna suscita apoyo crítico

Vox urge «que se exija de una vez al Gobierno central» el fin del peaje y Tomé considera que ya no cabe hablar de descuentos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:10

Comenta

En su entrevista este domingo con EL COMERCIO, el consejero Alejandro Calvo detalló la hoja de ruta de las acciones administrativas y jurídicas que ... maneja el Principado en relación al Huerna y marcó posición: dado que la Comisión Europea considera ilegal la prórroga y venta de la concesión, estima que lo que procede es la anulación del peaje. Como paso intermedio instó una bonificación del 100% mientras siguen adelante los procesos administrativos y judiciales. Ya no valdría al Principado una bonificación del 50 o el 80%, apuntó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El anuncio de Calvo de pelear por una bonificación del 100% en el Huerna suscita apoyo crítico

El anuncio de Calvo de pelear por una bonificación del 100% en el Huerna suscita apoyo crítico