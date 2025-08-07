Arranca la elaboración de los presupuestos de Asturias

Arranca oficialmente la elaboración de los presupuestos del Principado de Asturias para 2026 . Y lo hace con la publicación hoy, en el BOPA, por ... parte de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, de las normas para su elaboración. Esta publicación marca todos los años el momento oficial del inicio de los trabajos para que toda la estructura de la Administración regional conozca los plazos y procedimientos para elaborar sus cuentas.

Unas cuentas estas de 2026 que se enmarcan en un escenario «determinado por la concreción de las reglas fiscales tras años de incertidumbre y, en particular, por las limitaciones que impone el cumplimiento de la regla de gasto en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera«, recoge la resolución publicada hoy.

Porque el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no oculta en la resolución su disconformidad con la situación. «Aun cuando a nivel europeo se han redefinido las reglas fiscales con carácter plurianual y centrándose en la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, en el ámbito interno continúa siendo de aplicación la normativa previa que establece objetivos anuales al margen de las necesidades reales o de la capacidad de gasto de cada territorio, todo ello minora la capacidad de gasto en el ejercicio, limitándose el incremento interanual de los gastos no financieros en términos de Contabilidad Nacional al 3,3%».

Y recuerda Peláez que el incumplimiento del Principado de dicha regla de gasto en el ejercicio 2024 ha obligado al Gobierno regional a elaborar un Plan Económico-Financiero para el período 2025-2026, un plan que «determina el denominado techo de gasto al que ha de ajustarse el presupuesto».

Hay dos cuestiones más a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto del próximo año. Por un lado, que el escenario económico es «favorable, en el que si bien se espera cierta estabilización de las tasas de evolución del PIB el mismo continuaría siendo creciente, esperándose igualmente un crecimiento de los ingresos».

Y, en segundo lugar, «el especial impacto» de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, en el escenario presupuestario, «en la medida en que la finalización de los hitos previstos supondrá sin duda un impulso de los gastos intensificándose el efecto observado en ejercicios previos (minoración de ingresos e incremento de gastos presupuestarios)».

Con estos puntos de partida Asturias empieza a hacer las cuentas. Toda la estructura, desde la Junta General del Principado hasta el Consejo de Gobierno, pasando por el Consejo Consultivo, la Sindicatura de Cuentas, la Administración regional, los organismos y entes públicos... tienen de plazo máximo el 12 de septiembre para remitir sus proyectos de presupuestos a la Secretaría General Técnica de la Consejería de hacienda, para incorporarlas al proyecto de presupuesto general. Las propuestas tiene que ir acompañadas de una memoria justificativa, de las disposiciones afectadas y, en su caso, de un un informe económico sobre la repercusión de la modificación que se propone sobre los ingresos y gastos que se han de presupuestar.