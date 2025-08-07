El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Un accidente en la autopista 'Y' provoca retenciones kilométricas, que desencadenan otros dos choques
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláe,z momentos antes de una rueda de prensa. Alex Piña

Arranca la elaboración de los presupuestos de Asturias

Hacienda publica las normas para su elaboración, con críticas a la regla de gasto

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:36

Arranca oficialmente la elaboración de los presupuestos del Principado de Asturias para 2026 . Y lo hace con la publicación hoy, en el BOPA, por ... parte de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, de las normas para su elaboración. Esta publicación marca todos los años el momento oficial del inicio de los trabajos para que toda la estructura de la Administración regional conozca los plazos y procedimientos para elaborar sus cuentas.

