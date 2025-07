Hacienda ajustará los gastos retirando del presupuesto de 2025 partidas sin ejecutar

La Consejería de Hacienda presentará este jueves el Plan Económico Financiero que afectará a los ejercicios 2025 y 2026, en cumplimiento con el mandato ... del Ministerio de Hacienda después de haber infringido la regla de gasto en los presupuestos de 2024. Aquel año el Principado se desvío un 9,3% sobre esta regla fiscal establecida por el ministerio para garantizar la estabilidad presupuestaria lo que, en términos absolutos, significa que gastó 287 millones más de lo permitido. El plan de ajuste deberá dar ahora garantías al departamento que encabeza María Jesús Montero de que esta situación no se va a volver a repetir ni en el ejercicio en curso, ni tampoco el próximo año. El documento será remitido este jueves a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo encargado de visar el plan antes de trasladarlo a Hacienda.

Con respecto a este año, desde la Consejería de Hacienda insisten en que los presupuestos fueron configurados para cumplir la regla de gasto –2,6% sobre el gasto computable del ejercicio anterior–, aunque admiten que en base a estimaciones. Por ello, el departamento que encabeza Guillermo Peláez entiende que el volumen a ajustar no es «tan dramático». El Principado evita concretar las partidas que se verán afectadas por este plan de ajuste, pero garantiza que se mantendrán todas las inversiones ya que se está ajustando el presupuesto «en base a inejecuciones, ahorros y sobrantes, tanto de los primeros seis meses como de los que se puedan producir en los seis meses siguientes».

El Plan Económico Financiero también afectará al próximo ejercicio y el Principado deberá tenerlo en cuenta a la hora de elaborar las cuentas de 2026. El consejero, en todo caso, asegura que este plan de ajuste no afectará ni a los servicios públicos ni a las inversiones productivas. «Trabajamos con una máxima que es el mantenimiento y mejora del estado del bienestar y en garantizar el cumplimiento no sólo de las inversiones comprometidas, sino de aquellas ya previstas», declaró esta semana el consejero de Hacienda, quien quiso trasladar un mensaje de «absoluta tranquilidad» con respecto al buen estado de las cuentas del Principado. «El año pasado cumplimos en términos de deuda pública ya que nuestra deuda está en torno al 13,5% del PIB, por debajo del 15% que se recomienda y muy por debajo de la media de las comunidades autónomas, que es del 21%. Somos la tercera comunidad autónoma de régimen común con menor deuda per cápita. Pero además también cumplimos el objetivo de déficit porque terminamos el año con un superávit del 0,8%», detalló. Desde el Principado se resta importancia al incumplimiento de la regla del gasto por la forma en la que esta norma esta configurada e insisten en la necesidad de reformularla y adaptarla a los criterios fijados por la Unión Europea.