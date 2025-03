36.000 alumnos de Asturias reciben ayudas al estudio, 2.000 menos que hace cinco años

Olga Esteban Gijón Lunes, 24 de marzo 2025, 06:54 | Actualizado 08:08h. Comenta Compartir

Dicen las encuestas que fue el inicio de curso más caro, con gastos de cientos de euros en libros, material y transporte. Pero el aumento ... de ese coste no va acompañado de un aumento en el número de beneficiarios de ayudas públicas para sufragar todo lo que supone estudiar. Al menos no en Asturias. Según los propios datos del Ministerio de Educación, 36.110 estudiantes de todas las etapas, desde Infantil hasta la Universidad, recibieron algún tipo de beca en el curso 2022-23, el último del que constan las estadísticas. Son 2.000 menos de los que se registraron cinco años antes, en el curso 2018-19. Y eso que, según el Ministerio, en este tiempo el dinero destinado a las becas ha aumentado de forma considerable. En el caso de las de las enseñanzas postobligatorias no universitarias, más de un 20%, por ejemplo.

Del total de becarios, la mayoría, 21.786, son alumnos de enseñanzas obligatorias, de Educación Especial y de la segunda etapa de Infantil (3-6 años). Más de 7.700 son universitarios y el resto, 6.617, cursan estudios postobligatorios no universitarios (grados superiores de FP o Bachillerato). En cuanto a la Administración que sufraga las becas, de más de 23.000 ayudas se hace cargo el Ministerio de Educación mientras que el resto corresponden al Principado y también a los ayuntamientos (algunos tienen ayudas específicas para libros, comedor o alojamiento). Noticia relacionada Ya puedes pedir la beca, aunque no sepas qué vas a estudiar ni si lograrás el 5 ¿Quién ha sufrido el descenso de las becas producido en estos años? Principalmente, dos de los tres colectivos. En primera lugar, los alumnos de enseñanzas obligatorias: en 2018-18 hubo 23.637 beneficiarios y los últimos datos hablan de 21.786. También se han perdido becados en la Universidad, pasando de 8.249 a 7.707. Finalmente, en las enseñanzas postobligatorias ha sucedido lo contrario y se han ganado varios centenares de becados, ya que había 6.320 beneficiarios y ahora hay algo más de 6.600. Son muchas las voces que venían advirtiendo hace tiempo que alumnos en situación vulnerable se estaban quedando fuera de las ayudas por los requisitos exigidos. Especialmente llamativo ha sido en todo el país el descenso del número de beneficiarios entre los universitarios, pese a los numerosos problemas que hay en algunas comunidades, por ejemplo, para el acceso a la vivienda. El problema está en los umbrales de renta exigidos a las familias, muy bajos para la vida real. Ayudas universitarias En este sentido, el Gobierno central anunció ya un cambio para este curso, aumentando un 5% esos umbrales de renta para combatir los efectos de la inflación y el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional. Además, se ha reducido el grado de discapacidad requerido para poder obtener una beca estatal. También se han excluido del cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones al alquiler de la vivienda habitual, algo que venían reivindicando estudiantes y familias. En cuanto a las becas universitarias, además de esos cambios, el Ministerio de Universidad quiere replantear el modelo junto al Ministerio de Educación, tras comprobar que, efectivamente, cada vez llegan a menos beneficiarios. Y aquí es donde Asturias va a vivir un cambio importante. Los presupuestos de 2025 incluyen una partida para la gratuidad de la matrícula universitaria, en función de la renta. El objetivo, se anunció desde el principio, es llegar a aquellos alumnos que, por los motivos expuestos, se están quedando fuera de las ayuda ya existentes. Por el momento no se han especificado los requisitos para poder acceder a la ayuda, pero sí se sabe que la Universidad de Oviedo recibirá unos tres millones de euros como compensación por las tasas que dejó de ingresar. El objetivo es concentrar los recursos en ayudar a las clases medias y trabajadoras, dejando fuera a quien tiene posibles para financiar los estudios del hijo. El alumnado beneficiario tendrá la matrícula gratuita el primer curso y, a partir de ahí, lo siguientes si aprueba los créditos mínimos que se determinen.

