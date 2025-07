Asturias escenifica su división ante el pacto fiscal con Cataluña

Chelo Tuya Gijón Lunes, 21 de julio 2025, 12:29 Comenta Compartir

Asturias puede que no llegue unida a la defensa del modelo de financiación autonómica. La Junta General del Principado se adelantó hoy al resto de comunidades autónomas ... , con un debate para rechazar el acuerdo bilateral alcanzado el pasado 14 de julio entre el Gobierno central y Generalitat que supone, en la práctica, el abandono de Cataluña del régimen común. Un debate dividido que ya avanzaba que esa condición, la división, sería el resultado. Porque no ha habido una propuesta única, sino dos y diferentes. Y dos plenos. En el primero, se votó la propuesta firmada por el presidente del PP, Álvaro Queipo. En el segundo, se hará lo mismo con otra proposición no de ley, esta presentada en conjunto por los dos grupos que conforman el Gobierno del Principado, PSOE y Convocatoria por Asturias, con el apoyo de Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias.

La ausencia por motivos laborales de la diputada de Convocatoria por Asturias Delia Campomanes ha empatado las fuerzas de derecha e izquierda. De ahí que, pese a votar hasta tres veces, el resultado haya sido el mismo: 44 votos, 22 de ellos a favor y los otros 22, en contra. Un pleno que ya empezó con críticas, puesto que fue el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el encargado explicar la posición de Asturias ante el reto que supone el acuerdo bilateral y no el presidente del Principado, Adrián Barbón, como había solicitado la oposición. Un protagonismo que criticaron con dureza todos los grupos de la derecha, al entender que «Barbón se escuda tras usted». El presidente del Principado sí ha estado presente en el pleno, pero sin tomar la palabra. Junto a él, casi todo el equipo de Gobierno, ya que estaban en sus escaños la vicepresidenta, Gimena Llamedo, así como los consejeros de Ordenación, Ovidio Zapico; de Movilidad, Alejandro Calvo; y de Medio Rural, Marcelino Marcos; y las consejeras de Salud, Concha Saavedra; de Educación, Eva Ledo, y la de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. Aunque la proposición conjunta de la izquierda será debatida en el pleno que se celebrará en unos minutos, Pelaéz defendió que ella recoge la Declaración de Santiago, impulsada por Asturias en 2021 y que fue firmada por Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón y La Rioja Algo que no hace la propuesta del PP, ya que esa declaración se gestó tras un acuerdo en la Junta en 2020 con el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Fue, precisamente, el apoyo de «ese grupo preconstitucional», como calificó el consejero a Vox, lo que llevó al rechazo del resto de fuerzas de la cámara a la iniciativa del PP, que contó con el apoyo de Foro, puesto que ambos grupos han firmado un acuerdo de colaboración para lo que queda de legislatura. Peláez recordó que «todas las comunidades estamos infrafinanciadas», ya que el modelo de financiación «debería haberse reformado en 2014, cuando gobernaba con mayoría absoluta Mariano Rajoy. Que decidió dejar pasar, como en casi todo. Aunque, visto lo que hacía su ministro de Economía, mejor que no lo hiciera». Una década en la que, dijo el consejero, «Asturias no estuvo parada, sino que hizo los deberes», en relación a los dos pactos ya citados. Ante el reto que supone el acuerdo bilateral firmado por Pedro Sánchez y Salvador Illa, Guillermo Peláez volvió a decir lo que tanto él como el presidente del Principado han repetido en los últimos días. «No nos gustan las formas. El régimen común se debe abordar entre todas, lo que nos afecta a todas debemos negociarlo entre todas». Porque, explicó «puede haber reuniones bilaterales, pero la oferta debe ser plurilateral». Para evitarlo, «Asturias recurrirá a todos los medios a su alcance», reiteró Peláez, quien solicitó a Pedro Sánchez «que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera» cita que debería celebrarse en julio, pero que el Gobierno central parece querer retrasar a septiembre. No dejó ninguna duda sobre que «un régimen de financiación de esas características (las del pacto bilateral) supondría una limitación y que pondría en grave riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en nuestro territorio». Y sentenció «en Asturias no podríamos mantener el Estado de Bienestar, afectaría directamente a los servicios de salud y de cuidado de los mayores». Por ello, hizo un llamamiento a los grupos de la derecha «hoy toca compartir lo esencial, la defensa de los intereses de Asturias. Eso es lo que les propone este gobierno. Creo que es lo que nos demanda Asturias». No fue muy diferente el discurso del presidente del PP en Asturias. Álvaro Queipo defendió su propuesta como «un acuerdo de consenso» y pidió a los grupos de la izquierda que «dejen de rechazar la mano tendida del PP y de engañar», porque, apuntó, «yo me comprometo a que ningún diputado del PP aprobará en el Congreso de los Diputados el acuerdo bilateral con Cataluña, espero que ustedes hagan lo mismo». Sin embargo, Queipo puso en duda de que la firmeza de los argumentos del Gobierno regional se consoliden en los hechos. Todo lo contrario, cree que «nos están avanzando que podrían aceptarlo, como hicieron con la quita de la deuda». Y, para evidenciar el, a su juicio, poco peso de Asturias en el Gobierno central, recogió las últimas declaraciones de Óscar Puente. «El ministro de Fomento dice que las críticas forman parte de un proceso de negociación, y que entiende que las comunidades que quieran más lloren».

