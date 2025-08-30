Asturias deja de arder El Principado pasa a situación 0 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa) tras luchar contra los fuegos desde el pasado 12 de agosto. Barbón hace una llamada «a la prudencia, porque aún hay zonas muy calientes» y recordó «la lucha titánica por salvar a las personas en Villamayor»

Y al día 18, Asturias dejó de arder. Eran las 17.21 horas del 12 de agosto cuando el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dio paso al nivel 1 de emergencias del Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa).

En aquel momento, ardían una decena de incendios, uno de ellos cerca de las poblaciones ubicadas entre Cobos y Villarinos de Limes, en Cangas del Narcea. Trabajaban en ellos helicópteros de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado Asturias), más una decena de efectivos de bomberos, dos empresas forestales y el Jefe de Zona. Además, se solicitó al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la movilización de recursos de apoyo dado que los asignados a esta comunidad estaban participando en las labores de extinción de los incendios declarados en Galicia y Castilla y León. El Infopa permanecía activado en fase de emergencia en situación 0 desde el pasado 4 de agosto

Dieciocho días en los que se han quemado en Asturias más de 6.000 hectáreas y donde que hoy todavía humean los terrenos de Villamayor. Ha sido la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, la que declaró el paso de la fase de emergencia en Situación 0, a las 13:36 horas, de hoy. Porque son dos los incendios estabilizados y tres los controlados.

Los primeros están en Ibias, el provocado en los últimos días, y en Genestoso, el terreno de Cangas del Narcea que fue de los primeros en arder. En el caso del incendio de Ibias, donde seguirá el Puesto de Mando Avanzado, hoy continuarán los trabajos de remate y liquidación. En él trabajarán la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, Bomberos de Asturias y una empresa forestal. Tras concluir los trabajos de los cortafuegos en Villarcebollín y de Cecos a Villarmayor, la maquinaria pesada continuará con los mismos en Piñeira y Andeo. En cuanto Genestoso, se continuará hoy las tareas de chapeo que llevarán a cabo los Bomberos de Asturias y una empresa forestal.

Controlados están ya los de Tuña/Merillés (Tineo): pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural, pero ya no humea. El de Valdeprado (Degaña), que tampoco humea y está pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural. Y, finalmente, el de Caunedo/Gúa (Somiedo), que queda pendiente de revisión por la Guardería de Medio Natural.

Desde Villamayor, en Ibias, el presidente del Principado anunció el paso a la situación 0 de emergencias, aunque pidió «precaución, porque todavía estamos viendo que el terreno está caliente y que humea», dijo. Quería él «venir a Villamayor, porque este pueblo de Ibias ha sido muy castigado, todo su perímetro ardió. Se salvó a pie de las casas. Hubo una lucha titánica por salvar a las personas, se hizo un proceso de evacuación muy importante, llevando en helicóptero a ocho personas».

Panera centenaria salvada al límite

Un pueblo que «se consiguió salvar» a diferencia «de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas». Lo único que se quemó «fue una cuadra abandonada y una vivienda que estaba derruida. Acabamos de visitar una panera centenaria que se salvó al límite». Mientras habla el presidente se escuchan a los helicópteros que siguen controlando la situación en Villamayor. «Es importante que la gente tome en conciencia de que a la mínima sospecha se denuncie».

El presidente asturiano recordó que «de cara a los presupuestos de 2026 vamos a tener una línea directa para los ayuntamientos, para que actúen en los pueblos», una línea que se suma «al fondo ya en vigor de 18 millones». No se olvidó Barbón de «todos los que han trabajado para apagar los incendios. Muchos siguen aquí trabajando, han sido claves y fundamentales en todo esto».

De toda crisis, dijo, «hemos aprendido», así que avanza que «debemos seguir incrementando el personal de bomberos», porque «los incendios ya no son como los de antes». Sin olvidar que, en Asturias, está «todo coordinado en el SEPA y tenemos una consejería de Gestión de Emergencias. Nunca hay riesgo cero, lo que sí hay es gestionar ese riesgo de la mejor manera posible».

