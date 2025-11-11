Asturias extiende el cierre del Mercado de Ganados de Pola de Siero hasta el 1 de diciembre Medio Rural decretó la medida para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa el pasado 21 de octubre

El Mercado Nacional de Ganados de La Pola Siero seguirá cerrado. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria extiende hasta el 1 de diciembre su suspensión, decretada el pasado 21 de octubre para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). La medida se publica este martes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

Medio Rural mantendrá abierto este espacio como punto de carga y venta de terneros asturianos menores de un año y de ganado equino. Los transportes que lleguen desde otras comunidades deberán acceder al recinto vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

Además, siguen vigentes las medidas que se aplican desde el 21 de octubre y que incluyen la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos en la comunidad hasta finales de año. Igualmente, el Gobierno de Asturias mantiene la exigencia de autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo como Italia, Francia o Cataluña. En estos casos, será necesario notificar el traslado con 30 días de antelación y recibir la validación de los servicios veterinarios oficiales.

Estas medidas se prolongan para minimizar el riesgo y evitar la entrada de reses de otros puntos del país sin paralizar la actividad económica del sector, al permitir la venta de terneros criados en Asturias.

Los servicios veterinarios oficiales estarán presentes en La Pola Siero para supervisar la carga de animales los siguientes días de este mes:

• Jueves 13: principalmente para inspeccionar el movimiento de terneros mamones, con recepción de animales también el día anterior.

• Lunes 17: para vigilar la carga de terneros pasteros.

• Jueves 20: para agrupar exclusivamente ganado equino.

• El resto de días habilitados hasta finales de mes se determinará más adelante, en función de las necesidades del sector.

Medio Rural recuerda la necesidad de cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias, que pasan por limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar inmediatamente a la Administración autonómica cualquier sospecha de la enfermedad. La detección precoz es fundamental para contener posibles brotes.

La dermatosis nodular contagiosa es una patología vírica que afecta a los bovinos. Se manifiesta con fiebre, nódulos en la piel, mucosas y órganos internos; inflamación de los ganglios linfáticos y edema cutáneo. En casos graves puede provocar la muerte del animal. Originalmente limitada al África Subsahariana, en las últimas décadas se ha expandido hacia el norte de África, Oriente Medio y Europa a través de vectores y favorecida por el movimiento de animales.