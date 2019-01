Asturias lamenta la pérdida de «una figura clave de la política asturiana» DAMIÁN ARIENZA La Universidad, los empresarios, el mundo del deporte o el de la cultura han expresado su pesar por el fallecimiento de Tini Areces EL COMERCIO Gijón Jueves, 17 enero 2019, 14:56

El fallecimiento de Vicente Álvarez Areces ha generado una respuesta unánime en la sociedad asturiana. De la sorpresa inicial por su repentina muerta al respecto y admiración por el gijonés, tanto desde el plano personal, como desde el profesional. La Universidad, el mundo de la empresa, el de la cultura, entidades sociales, sindicatos o el mundo del deporte han tenido palabras de recuerdo para «una figura clave de la política asturiana».

Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios Belarmino Feito

El presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito, en su caso, ha lamentado que es un día «muy duro para toda Asturias, para los asturianos y para los empresarios». Lo ha definido, además, como un político «de raza» con una capacidad de trabajo «infinita», del que ha destacado su preocupación por los empresarios.

«Podríamos utilizar muchos tópicos para definir a Tini y seguro que todos serían acertados, pero era un político de raza o un animal polÍtico en el mejor sentido de la palabra, porque tenía una capacidad de trabajo inmensa, infinita», ha señalado. Feito asegura que «siempre me sorprendía, porque de cualquier asunto que le planteaba siempre estaba dispuesto y me sorprendía con una frase que decía «Belarmino, no te preocupes que tiempo es lo que me sobra». Yo creo que ni le sobraba el tiempo ni fuera un asunto que le gustase, sino que era la vocación de servicio que tenía y de ayudar a los amigos, a los asturianos, a los empresarios y a la gente en general».

Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón Félix Baragaño

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ponía en valor esta mañana la figura del senador socialistas como «un político de referencia que supo entender y desarrollar, dentro de la monarquía parlamentaria, el modelo político, económico y social hasta lograr con éxito su consolidación». Recordó Baragaño su vinculación con la entidad cameral demostrada, añade, con «un gran compromiso y lealtad impulsando de manera coordinada el recinto ferial de Asturias con hechos significativos como la construcción del Palacio de Congresos, en su etapa de alcalde de Gijón, o el pabellón del Principado, en su etapa de presidente asturiano».

Rector de la Universidad de Oviedo Santiago García Granda

La Universidad de Oviedo ha mostrado este jueves su pesar por el fallecimiento de Vicente Álvarez Areces, «figura clave de la política asturiana en el último tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que mantuvo además una estrecha vinculación con esta institución, primero, como estudiante egresado de la misma; luego, como docente, y, finalmente, como gestor, tanto desde el Ayuntamiento de Gijón/Xixón como desde el Gobierno del Principado de Asturias». Así lo ha manifestado el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, que recuerda que durante su mandato como presidente del Principado de Asturias se desarrolló el sistema de ciencia y tecnología en Asturias, «alcanzándose las mayores cotas de inversión y desarrollo de la I+D+i de nuestra comunidad autónoma».

Señala también que, actualmente, como senador, «seguía trabajando arduamente en pos de la necesaria innovación y mejora educativa, manteniendo siempre una comunicación muy rica y fluida con las y los responsables académicos».

Presidente de Femetal Guillermo Ulacia

El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, ha querido recordar a Vicente Álvarez Areces como «una persona abierta siempre al diálogo, tolerante y entregada a escuchar las necesidades de los empresarios asturianos». Para Ulacia, el expresidente regional es «una figura irrepetible, comprometida, analítica, comprensiva y humana que aunaba las cualidades necesarias de un líder y que asumió la responsabilidad de exponer lo que era bueno para Asturias, con independencia de su ideología política».

Presidente de Química del Nalón Rufino Orejas

Representantes empresariales también han manifestado su pesar por la repéntina pérdida de Vicente Álvarez Areces. El presidente de Química del Nalón, Rufino Orejas, ha tenido un recuerdo para el socialista. «Durante su larga vida política, siempre defendió a la industria como palanca para el desarrollo regional. Era persona muy luchadora y de trato afable. Lamento mucho su repentina pérdida«, ha señalado esta mañana.

Presidente de ALSA Jacobo Cosmen

También le ha dedicado unas sentidas palabras el presidente de ALSA, Jacobo Cosmen: «Vicente Álvarez Areces fue, durante su activa vida política, ligada a Asturias, un impulsor incansable de nuevos proyectos de valor, ilusionantes para la comunidad», ha apuntado, al tiempo que ha destacado su capacidad para lograr acuerdos «gracias a su capacidad negociadora»,

Antonio Gamoneda

La última vez que se vieron fue en verano en Anleo, Navia, en la fiesta de cumpleaños de Francisco Rodríguez, presidente de ILAS y fundador de Reny Picot. «Y nos abrazamos, como siempre, porque era un hombre muy cariñoso, yo le tenía mucho aprecio». Habla así Antonio Gamoneda, que recuerda que conoció a Areces ya como presidente del Principado, una víspera de Covadonga de 2004. Aquel día el poeta nacido en Oviedo recibía la Medalla de Plata de Asturias, uno del sinfín de reconocimientos que atesora y, tal y como él mismo cuenta siempre, uno de los más queridos. Y lo hacía precisamente en manos de Vicente Álvarez Areces. «Nos vimos muchas más veces desde entonces, la siguiente fue en el Nalón, fue atentísimo y asistió a una conferencia que me habían invitado a dar. Desde entonces siempre tuvimos una relación muy cordial. Es una gran pena».

CC OO y UGT

Los sindicatos UGT y CC OO de Asturias han lamentado el fallecimiento del senador del que han destacado su trabajo por Asturias. UGT ha asegurado que «Tini nos ha dejado, pero nos queda el imborrable recuerdo de su lucha por las libertades y la democracia, su trabajo por el progreso y bienestar de Asturias, su carácter constructivo y dialogante y su pelea incansable, hasta el último minuto, contra a las injusticias».

Por su parte, el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, ha destacado que la repentina muerte de Areces «es una pérdida muy relevante en la vida política asturiana, si tenemos en cuenta su trayectoria política al más alto nivel: alcalde de la mayor ciudad de la región y presidente del Principado». Fue, además, «un luchador antifranquista y un defensor de las libertades y los derechos de la clase trabajadora» y tenía una «enorme capacidad de trabajo y entrega» a la región. «Siempre estuvo muy unido al sindicalismo de clase y cimentó la concertación en Asturias, impulsando los primeros y más importantes acuerdos sociales firmados en la región, que han sido referencia en el Estado», destaca CC OO.

Ex secretario general de CC OO de Asturias Antonio Pino

El ex secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, ha recordado que, más allá de sus diferencias ideológicas, Areces era «un negociador nato», alguien que «siempre buscaba puntos de encuentro» y con el que mantenía «una relación cordial». De hecho, uno como líder de Comisiones en la región y el otro como presidente del Principado desarrollaron tres pactos sociales. «Creo que era un político de raza, con un impulso tremendo, infatigable», rememoraba Pino. «Teníamos reuniones que seguían a la una de la mañana y nunca se cansaba». «Fue un animal político, pero de verdad, no es una frase hecha», aseguró.

Sporting de Gijón

A través de las redes sociales, el club rojiblanco ha expresado su pesar por el fallecimiento de Areces.

