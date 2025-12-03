El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Inspección al interior de uno de los túneles de Villabona, con problemas de agua.
Trenes en Asturias

Asturias tendrá túneles aptos para una autopista ferroviaria: el ministerio contrata la adaptación de los primeros

Transportes adjudica por 18,1 millones la renovación de los túneles de Villabona, primera gran obra del paquete de mejoras que madura entre Oviedo y Gijón

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:59

Comenta

La primera mejora ferroviaria de relevancia entre Oviedo y Gijón ya tiene quien la haga. El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ... tiene ya seleccionado al adjudicatario para la renovación integral de los túneles de Villabona, trabajo al que dedicará 18,1 millones (IVA incluido). La modernización será total. El primer tubo data de 1874 y el segundo es de 1961. Tras décadas de remiendos lo que se aborda ahora es su puesta al día, permitiendo un incremento de velocidad, capacidad y que el gálibo sea más amplio, apto para que en el futuro se operen servicios de autopistas ferroviarias (trenes de mercancías que embarcan semirremolques). Para ganar espacio se rebajará la rasante entre 70 centímetros y un metro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  5. 5 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  6. 6 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  9. 9 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo
  10. 10

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias tendrá túneles aptos para una autopista ferroviaria: el ministerio contrata la adaptación de los primeros

Asturias tendrá túneles aptos para una autopista ferroviaria: el ministerio contrata la adaptación de los primeros