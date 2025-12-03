Asturias tendrá túneles aptos para una autopista ferroviaria: el ministerio contrata la adaptación de los primeros

Inspección al interior de uno de los túneles de Villabona, con problemas de agua.

Ramón Muñiz Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:59

La primera mejora ferroviaria de relevancia entre Oviedo y Gijón ya tiene quien la haga. El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ... tiene ya seleccionado al adjudicatario para la renovación integral de los túneles de Villabona, trabajo al que dedicará 18,1 millones (IVA incluido). La modernización será total. El primer tubo data de 1874 y el segundo es de 1961. Tras décadas de remiendos lo que se aborda ahora es su puesta al día, permitiendo un incremento de velocidad, capacidad y que el gálibo sea más amplio, apto para que en el futuro se operen servicios de autopistas ferroviarias (trenes de mercancías que embarcan semirremolques). Para ganar espacio se rebajará la rasante entre 70 centímetros y un metro.

La obra está prevista en 15 meses, con cortes alternos de vía y supondrá un reto operacional, toda vez que el tramo registra la circulación de 157 trenes al día. La actuación forma parte del paquete de mejoras en maduración para el tramo Oviedo-Gijón, que incluye una renovación del mismo y una variante de Villabona, en fase de redacción del estudio informativo.

