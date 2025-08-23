El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8 El buen tiempo anima a los asturianos a dirigirse hacia Villaviciosa, lo que ha generado un gran atasco también en la A-64

Atascos en la A-8 y en la A-64 a la altura de Nievares.

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:10

Otro fin de semana de buen tiempo en Asturias y otro gran atasco en la A-8. Las ganas de playa han vuelto a colapsar, una vez más, el tramo de la carretera que da acceso a Villaviciosa, tal y como muestran las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A lo largo de unos siete kilómetros el tráfico es muy lento e, incluso, por momentos llega a estar parado. Esta situación afecta a los conductores que se dirigen a las playas maliayas tanto desde Gijón por la Autovía del Cantábrico como desde Oviedo por la A-64.

Ampliar En rojo, los tramos con tráfico muy lento. Google Maps

Previsión del tiempo

La previsión meteorológica para este sábado ha animado a acudir a las playas. En Villaviciosa se esperan temperaturas que rondarán los 25 grados y el cielo estará completamente despejado durante todo el día. La situación será muy similar en el resto de Asturias. Subirán las máximas más de cinco grados en el tercio occidental y en la cordillera oriental y se alcanzarán seguramente los 30 ºC en el suroccidente asturiano