Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas

En 2018, el salario social básico, la prestación creada por el Principado en 2005, para cubrir los ingresos de los que nada o muy ... poco, menos de 530 euros al mes, tenían, alcanzó su máximo histórico. La Administración pagó 22.485 nóminas de las que, según los cálculos que realizaban los expertos, se beneficiaron casi 45.000 personas. Siete años después, las cifras son más altas.

Tanto como que hoy son más de 56.000 las personas que se benefician en la región de las nóminas sociales. De las 18.074 del ingreso mínimo vital y de las 6.719 del salario social. Son más de 24.000, en concreto 24.266 los asturianos que perciben cada mes una ayuda pública.

El ingreso mínimo vital, la prestación que creó el Estado en junio de 2020 y que financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social es ya la ayuda mayoritaria en la región. De las 18.074 nóminas pagadas en septiembre viven 42.925 personas. Solo 1.932 tienen de titular a un extranjero.

Las claves Salario social La prestación creada en 2005 por el Principado llega hoy a 7.062 personas. La mayoría de los perceptores son personas que viven solas y cobran de media mensual 511,78 euros.

Ingreso mínimo La prestación creada por el Estado en 2020 pagó en septiembre 18.074 nóminas. Solo 1.932 a extranjeros. La mayoría vive en soledad y cobra de media mensual 618,25 euros.

Beneficiarios 42.925 asturianos viven de una nómina de ingreso mínimo. No hay una cifra concreta de los que lo hacen de una de salario social, pero se calcula que casi 14.000.

Perfil Al contrario que la prestación regional, la estatal permite hacer una radiografía del usuario. La mayoría de las nóminas tienen nombre de mujer (12.282), como también son más ellas entre las beneficiarias (24.157).

Hogares Hogares. La prestación estatal explica qué familias la necesitan. La mayoría, 6.398, son personas que viven solas. Le siguen las monomarentales, 2.519. Son 14.575 los menores que sobreviven con esa paga.

A ellos se les suman los perceptores del salario social básico, que se ha convertido en residual, ya que el Principado prioriza la petición y tramitación de la ayuda estatal. En estos momentos, 7.062 asturianos siguen a nómina de las arcas regionales, pero 343 de ellos aún compatibilizan ambas ayudas. Por tanto, los asturianos que solo cobran el salario social son 6.719. No permite la estadística regional hacer una radiografía tan precisa del salario social, pero los técnicos hablan de casi 14.000 beneficiarios.

Una cifra que no solo supone un incremento directo de 11.000 personas respecto a los registros más altos del salario social, los de 2018, sino que crece cada mes. A ritmo de las más de 300 solicitudes que cada mes tramita el ministerio.

El cuarto concejo

La ralentización del salario social es tan evidente que no solo no hay retraso para percibirla, el proceso no dura más de los tres meses que marca la ley, sino que la previsión del Principado es cerrar 2025 con 6.100 titulares. Casi los mismos que hace veinte años cuando Asturias implantó, anticipándose a muchas comunidades, su particular renta básica.

Las dos velocidades de la economía se hacen visibles con las estadísticas de las ayudas sociales. En la Asturias que bate récord de empleo, los más de 56.000 beneficiarios ya conforman el 'cuarto' concejo en población, solo por detrás de Gijón, Oviedo y Avilés.

La prestación estatal permite ver el perfil de los beneficiarios y evidencia que 14.574 menores viven en hogares en los que solo entra el ingreso mínimo.

Los jóvenes están especialmente afectados, ya que no solo hay 98 nóminas para menores de 24 años, sino que la edad media de los beneficiarios se queda en 20 años. También preocupa el otro vértice de la pirámide poblacional. Aumentan los mayores de 65 que solo cuentan con el ingreso mínimo: 764. Un 25% más que en enero.