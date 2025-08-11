Dos detenidos en el Xiringüelu de Pravia por delitos de violencia de género Uno de ellos quebrantó la orden de protección y a mayores la Guardia Civil impuso un total de 138 denuncias por infracciones en la fiesta

LVA Avilés Lunes, 11 de agosto 2025, 16:37 Compartir

El Xiringüelu de Pravia reunió el pasado domingo en Pravia alrededor de 40.000 personas que disfrutaron de una de las romerías más populares del verano asturiano en el prau Salcéu y como suele ser habitual en toda fiesta multitudinaria fue necesario un amplio dispositivo de seguridad que coordinó con éxito la Guardia Civil.

Cabe destacar que el dispositivo se puso en marcha tres días antes de la romería y con él se cierra una semana en la que la Guardia Civil ha realizado un gran esfuerzo en medios humanos y materiales, en las que, sin duda, junto con el Descenso Internacional del Sella son los dos acontecimientos lúdicos más importantes del mes de agosto asturiano.

En el dispositivo intervinieron 249 guardias civiles de diferentes unidades y especialidades y medios materiales como un helicópteros, doce drones, cuatro inhibidores, otros cuatro dispositivos anti drones, sistemas de video vigilancia con transmisión de imágenes a través de IP y demás sistemas de vigilancia y seguridad.

Entre las intervenciones que se llevaron a cabo durante la romería la detención de dos hombres por delitos relacionados con violencia de género, uno de ellos de forma directa y el otro por quebrantamiento de la orden de protección en dicha materia. Se ha investigado a otras dos personas por delitos de lesiones y también de alcoholemia positiva.

Interpusieron 138 denuncias

A mayores, el balance final cuantitativamente fue de 138 denuncias por infracciones a diversa normativa tanto nacional como autonómica. De dichas infracciones 76 fueron por alcoholemia y positivo en drogas y otras 49 por tenencia o consumo de drogas en la vía pública. El resto se distribuyen en desobediencia y resistencia a agente de la autoridad, portar armas blancas y venta ambulante.

Además del balance en materia de detenciones e infracciones, también se cerró la romería con un balance de 219 atenciones sanitarias. «La mayor parte de ellas leves o muy leves debido a cortes, contusiones, golpes de calor, picaduras de insectos e intoxicaciones etílicas», señalan desde la organización. En 2024 se registraron 250 atenciones, por lo que habría habido un descenso de la demanda.