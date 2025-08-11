El Xiringüelu de Pravia se salda con 219 atenciones sanitarias
La organización estima que la afluencia a la fiesta rondó las 40.000 personas
LVA
Lunes, 11 de agosto 2025, 12:37
La fiesta del Xiringüelu ayer en Pravia volvió a ser multitudinaria. Según los primeros datos, se estima que hubo una concurrencia de unas 40. ... 000 personas, entre la zona de las peñas y la XirinZone.
La organización ha aportado además un primer balance de lo ocurrido en la jornada, en la que se prestaron 219 atenciones sanitarias, a falta del cierre definitivo. «La mayor parte de ellas leves o muy leves debido a cortes, contusiones, golpes de calor, picaduras de insectos e intoxicaciones etílicas», señalan. En 2024 se registraron 250 atenciones, por lo que habría habido un descenso de la demanda.
