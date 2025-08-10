El Xiringüelu estalla en Pravia Miles de personas abarrotan el prau Salcéu para vivir una de las romerías emblemáticas del verano en Asturias

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 12:55

Miles de personas llenan desde primeras horas de la mañana el Prau Salcéu de Pravia en un Xiringüelu que se prevee histórico en cifras de asistencia. Más de 40.000 personas son las que se esperan en una fiesta que cuenta con un importante despliegue de seguridad, con más de 400 efectivos, entre Guardia Civil, Policía Local, personal sanitario y de seguridad privada. Todos ellos trabajan para que la gran romería del verano de Asturias discurra sin incidencias y sus miles de asistentes puedan disfrutarla con toda tranquilidad.

La romería comenzaba oficial mente a las 12 del mediodía con el cuelgue de L'Ahorcáu y a partir de ahí se descorcharían cientos de botellas de sidra y la misma alegría contagiada al conjunto de los romeros del prau Salcéu.

A estas horas las peñas se preparan en sus casetas para la sesión vermú y la comida campestre que la seguirá antes de que la fiesta siga durante la tarde y una noche que será larga en la zona joven acotada para la música electrónica y la parte festivalera del Xiringüelu. El sol y el calor acompañan el ëxito de la fiesta.