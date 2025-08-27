'El Vaporín' encalla en Galicia a orillas de la Playa América a causa del mar de fondo El barco se encuentra en perfecto estado

L. L. P. SAN ESTEBAN. Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:45

El remolcador 'San Esteban', conocido en la localidad como El Vaporín, vivió ayer un momento inesperado en la playa de América, en Nigrán, después de amanecer encallado en la orilla.

La marea baja y el mar de fondo fueron los responsables de que el barco, que este año volvió a San Esteban por las fiestas del Carmen gracias a un convenio alcanzado entre el Principado y la propiedad, varase en la orilla.

El patrón de la embarcación trató sin éxito durante la mañana sacar al Vaporín de la zona, una tarea que despertó la curiosidad de quienes se encontraban en el arenal y que pudo llevarse a cabo finalmente a primera hora de la tarde.

La embarcación se ha convertido también en un símbolo de la playa gallega ya que suele permanecer durante agosto frente a ella. El barco se encuentra en perfecto estado.